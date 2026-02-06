- Publicidad -
Dominicanos en ExteriorNew York

Serias advertencias en NY por presencia hielo negro; miles conductores dominicanos serían afectados

Ramón Mercedes6 de febrero de 2026
0 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- Las autoridades neoyorkinas están advirtiendo a conductores y transeúntes para este fin de semana en esta ciudad sobre la presencia de hielo negro sin ser visible en carreteras y aceras, recomendando medidas clave para reducir riesgos al conducir o caminar.

El hielo negro es una de las condiciones de invierno más traicioneras, es responsable de numerosos accidentes de tránsito y caídas cada año, puede formarse sin previo aviso y pasar completamente desapercibido para conductores y peatones.

A pesar de su nombre, el hielo negro no es oscuro, sino transparente. Se forma cuando la humedad, la lluvia helada o la nieve derretida se congela sobre superficies frías, creando una capa lisa que se fusiona con el asfalto.

Su principal riesgo es que resulta casi invisible, especialmente de noche o en zonas con poca iluminación. En ocasiones, una superficie brillante o vidriosa puede ser la única señal de advertencia. Las autoridades y organizaciones como la AAA recomiendan extremar precauciones.

Se recomienda no conducir si no es necesario, especialmente de madrugada o por la noche; reduce la velocidad; evita frenar o hacer giros de manera brusca, dejar mayor distancia entre vehículo, entre otras medidas.

Visited 2 times, 2 visit(s) today
- Publicidad -
Ramón Mercedes6 de febrero de 2026
0 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Multan a miles en NYC por no quitar nieve; figuran dominicanos; alerta de nueva tormenta

6 de febrero de 2026

Seguridad en nueva cédula de identidad y electoral afianzará sistema democrático RD

6 de febrero de 2026

No habrá préstamos a pequeños comerciantes en USA; dominicanos serán afectados

6 de febrero de 2026

Combatirá taxistas piratas en aeropuerto JFK; 90% de ellos son dominicanos

6 de febrero de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!