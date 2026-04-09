SeNaSa y SODOCIPRE firman convenio para ampliar cobertura de cirugías reconstructivas en beneficio de afiliados

Santo Domingo. – El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (SODOCIPRE) firmaron un convenio de colaboración que permitirá ampliar la cobertura de procedimientos quirúrgicos reconstructivos, impactando positivamente la calidad de vida de miles de afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

El acuerdo establece las bases para la implementación de nuevas coberturas dentro del Plan Básico de Salud del Régimen Contributivo, incluyendo procedimientos como la mamoplastia de reducción por gigantomastia e hipertrofia mamaria severa en mujeres, así como el tratamiento quirúrgico de la ginecomastia en hombres.

Estas intervenciones, anteriormente limitadas por su clasificación como procedimientos estéticos, pasan a ser reconocidas como tratamientos necesarios para la salud integral, tomando en cuenta su impacto físico, funcional y psicológico en los pacientes.

El director ejecutivo de SeNaSa, doctor Edward Guzmán, destacó la importancia de garantizar que los procedimientos sean realizados por especialistas debidamente acreditados. Explicó que este requisito fortalece el cumplimiento de los estándares establecidos en el convenio, al tiempo que reduce riesgos y posibles complicaciones, lo que contribuye a la sostenibilidad del programa y a la seguridad de los pacientes. Asimismo, enfatizó que la correcta regulación de los prestadores permite asegurar una atención de calidad y un uso más eficiente de los recursos del sistema de salud.

Por su parte, el presidente de SODOCIPRE, doctor Aniceto Rodríguez, subrayó que la sostenibilidad del programa depende del estricto cumplimiento de los criterios médicos y normativos establecidos. En ese sentido, enfatizó que solo deben ser intervenidos los pacientes que realmente califiquen según los criterios de inclusión, evitando la combinación de estos procedimientos con otras cirugías que puedan aumentar el riesgo de complicaciones. Asimismo, reiteró el compromiso del gremio de velar por la calidad y seguridad de las intervenciones, incluso mediante la creación de mecanismos de supervisión que garanticen el apego a las normas y la correcta ejecución del programa en beneficio de los pacientes.

Con esta iniciativa, SeNaSa reafirma su compromiso de garantizar un acceso más equitativo, inclusivo y oportuno a servicios de salud, alineado con las disposiciones del Consejo Nacional de Seguridad Social y orientado a mejorar las condiciones de vida de la población afiliada.

Este convenio representa un avance en el fortalecimiento del sistema de salud dominicano, promoviendo una atención integral centrada en las necesidades reales de los pacientes y en la garantía de sus derechos en materia de salud.

En la actividad estuvieron presentes, por parte de SeNaSa, el licenciado Jefrey Lizardo, subdirector técnico misional; Luis Tolentino, gerente legal; la doctora Daphne Arbaje, subgerente de Relaciones Interinstitucionales; y Eddy Cuevas, coordinador del equipo de Contrataciones y Negocios de la Gerencia de Servicios de Salud. Por parte de SODOCIPRE, participó el doctor Luis González, pasado presidente.

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