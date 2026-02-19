SeNaSa fortalece la transparencia con instalación de Buzón Físico de Denuncia Ciudadana

Santo Domingo. –El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) recibió el Buzón Físico de Denuncia Ciudadana, una herramienta impulsada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) como parte del fortalecimiento del Sistema Nacional de Integridad y los mecanismos de prevención de irregularidades en las instituciones públicas.

La iniciativa forma parte de la primera etapa de implementación de 200 buzones en entidades del Estado, conforme a lo establecido en la Resolución 05-2024 de la DIGEIG, que regula su funcionamiento, gestión y principios rectores.

El doctor Edward Guzmán, director ejecutivo de SeNaSa, enfatizó que la institución se encuentra en total sinergia con las políticas de integridad del Poder Ejecutivo. “SeNaSa es una institución abierta donde el colaborador es el centro, y donde cualquier ciudadano cuenta con los mecanismos necesarios para cooperar en la mejora del servicio de salud”.

Resaltó que la entidad mantiene una línea de acción coherente con estas políticas y recordó que en enero pasado fue inaugurada la unidad de Contraloría Interna, un hito institucional que refuerza el control y la supervisión de los recursos. Asimismo, anunció el próximo lanzamiento de una línea especial de denuncia, facilitada por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), que permitirá a cualquier ciudadano reportar situaciones irregulares en cualquier momento.

Por su parte, Milagros Ortiz Bosch, directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), destacó que el gobierno dominicano implementa una estrategia orientada a transformar la administración pública. “Nuestro objetivo es crear el sistema de transparencia e integridad de la República Dominicana como sistema, ya no como hecho suelto; si tenemos un sistema, nunca más volverán los problemas que ustedes han padecido”, afirmó la funcionaria.

Con la instalación de este buzón consolidamos nuestra política de integridad y transparencia, al poner a disposición de afiliados, colaboradores y ciudadanos un canal accesible y confidencial para la presentación de denuncias, quejas o informaciones relacionadas con posibles irregularidades o conductas contrarias a la ética pública.

Las denuncias depositadas serán gestionadas exclusivamente por la Dirección de Investigación y Seguimiento de Denuncias de la DIGEIG, garantizando la confidencialidad, la protección del denunciante y la imparcialidad del proceso. La institución no tendrá acceso directo al contenido de las denuncias, asegurando así un manejo independiente y conforme a los procedimientos establecidos.

El Buzón Físico de Denuncia Ciudadana constituye un mecanismo preventivo que fortalece los controles internos, promueve una cultura institucional basada en la integridad y contribuye a consolidar la confianza entre la ciudadanía y el Estado.

Con esta acción, SeNaSa continúa avanzando en el fortalecimiento de sus prácticas de buen gobierno, alineadas a estándares nacionales e internacionales en materia de integridad pública.

