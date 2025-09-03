Senador Julito Fulcar somete resolución para reconocer derecho de permanencia de comunidad en Salinas de Puerto Hermoso

Santo Domingo, R.D. – El senador por la provincia Peravia, Julito Fulcar, sometió ante el Senado de la República el proyecto de resolución que busca se reconozca el derecho de permanencia de la comunidad asentada en Salinas de Puerto Hermoso, en el municipio Baní.

La iniciativa legislativa solicita al presidente de la República, Luis Abinader, instruir al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez, para que disponga las acciones necesarias que garanticen la permanencia de los habitantes en dicha comunidad, al tiempo que se definan oficialmente los límites del área protegida conocida como Las Dunas.

La propuesta será estudiada por la Comisión Permanente de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado, como parte del procedimiento legislativo correspondiente.

Con esta resolución, el senador Fulcar procura ofrecer seguridad jurídica a las familias que por años han vivido en la zona, promoviendo una convivencia armónica entre la comunidad y la conservación ambiental.