- Publicidad -
Políticas

Senador Julito Fulcar somete resolución para reconocer derecho de permanencia de comunidad en Salinas de Puerto Hermoso

PRIMICIAS DIGITAL3 de septiembre de 2025
3 1 minuto de lectura
Santo Domingo, R.D. – El senador por la provincia Peravia, Julito Fulcar, sometió ante el Senado de la República el proyecto de resolución que busca se reconozca el derecho de permanencia de la comunidad asentada en Salinas de Puerto Hermoso, en el municipio Baní.
La iniciativa legislativa solicita al presidente de la República, Luis Abinader, instruir al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez, para que disponga las acciones necesarias que garanticen la permanencia de los habitantes en dicha comunidad, al tiempo que se definan oficialmente los límites del área protegida conocida como Las Dunas.
La propuesta será estudiada por la Comisión Permanente de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado, como parte del procedimiento legislativo correspondiente.
Con esta resolución, el senador Fulcar procura ofrecer seguridad jurídica a las familias que por años han vivido en la zona, promoviendo una convivencia armónica entre la comunidad y la conservación ambiental.
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL3 de septiembre de 2025
3 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

FP desmiente exclusión exterior de proceso para elegir nuevos miembros DP

1 de septiembre de 2025

Crece descontento en dirigentes FP del exterior por exclusión en próximas votaciones Dirección Política

1 de septiembre de 2025

Partido Primero la Gente ratifica alianza con el presidente Luis Abinader y el Gobierno

28 de agosto de 2025

Eddy Alcántara vuelve a emplazar a Leonel Fernández a comprobar el precio real del pollo

25 de agosto de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!