Senador Julito Fulcar recibe nueva Cédula de Identidad de manos del pleno de la JCE

SANTO DOMINGO. – El senador por la provincia Peravia y presidente de la Comisión de Seguimiento a la Junta Central Electoral (JCE) en el Senado, Julito Fulcar, recibió este lunes su nuevo documento de identidad y electoral, como parte del proceso de renovación tecnológica que lleva a cabo el órgano comicial.

La entrega formal fue realizada por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, y la magistrada Dolores Fernández, quienes destacaron la importancia de que los representantes del primer poder del Estado se sumen a este proceso de modernización que busca fortalecer la seguridad de la identidad ciudadana.

Durante la entrega, el legislador peraviano estuvo acompañado por su esposa, la señora Deyanira Aybar, y por su director de comunicaciones, Periodista Alfredo Cabrera Moscat.

Fulcar valoró la agilidad del proceso y la robustez del nuevo documento, el cual incorpora medidas de seguridad de última generación para evitar la falsificación.

Se destaca, que tras el inicio del proceso en enero con el Poder Ejecutivo y ahora con los miembros del Congreso, la Junta Central Electoral ha establecido un cronograma progresivo para que toda la ciudadanía acceda al nuevo plástico.

En la actual fase, se entrega el documento de identidad a sectores estratégicos, incluyendo personal de la JCE, altos funcionarios de los tres poderes del Estado, miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y personas en condiciones de vulnerabilidad.

Mientras que a partir del 8 de abril se dará Inicio de la fase masiva, donde se habilitarán todos los centros de cedulación a nivel nacional y las oficinas en el exterior (OPREE) para el público general.

El proceso de renovación se extenderá hasta el primer trimestre de 2027.

Se recuerda que la cédula actual perderá su vigencia legal el 31 de marzo de 2027.

Visited 7 times, 7 visit(s) today