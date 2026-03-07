Senador Daniel Rivera reconoce a Olga María Noboa por su trayectoria y aporte social

El senador de la provincia de Santiago, Daniel Rivera, reconoció a Olga María Noboa Fernández por su trayectoria y su aporte al desarrollo social de distintas comunidades de esa provincia, durante la tercera edición del evento “Huellas de Futuro: Mujeres que Transforman”, organizado por el Senado de la República Dominicana.

La actividad se realizó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, donde fueron distinguidas 32 mujeres líderes, una por cada provincia del país y el Distrito Nacional, por sus contribuciones en áreas como educación, salud, cultura, emprendimiento, deporte, servicio comunitario y gestión social.

Rivera resaltó el compromiso de Noboa con las causas sociales y su trabajo a favor de poblaciones vulnerables, destacando que su labor representa un ejemplo de servicio y liderazgo para la sociedad dominicana.

El legislador afirmó que con este reconocimiento se busca resaltar el impacto positivo que generan mujeres que dedican su vida al bienestar de los demás y al fortalecimiento del desarrollo comunitario.

Al recibir la distinción, Olga María Noboa Fernández agradeció al Senado de la República por valorar el trabajo que realizan las mujeres en las diferentes provincias del país y destacó la importancia de continuar impulsando iniciativas de servicio social.

El acto se llevó a cabo en el Salón de la Asamblea Nacional y fue encabezado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien resaltó que estos reconocimientos promueven el liderazgo femenino y fortalecen la participación de la mujer en el desarrollo nacional.

Noboa desarrolla una importante labor social a través de la fundación Red de Misericordia, desde donde impulsa programas de apoyo, educación y acompañamiento para niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, así como asistencia a adolescentes embarazadas para mejorar su atención médica y social.