Senado inicia Primera Legislatura Ordinaria de 2026

Santo Domingo.- Al dejar abiertos los trabajos legislativos en el 182 aniversario de la Independencia Nacional, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, calificó como histórico el rendimiento de la pasada legislatura, expresando su satisfacción por el alto desempeño alcanzado durante su gestión al frente de la Cámara Alta.

Destacó que el Senado sesionó de manera continua, sin que se suspendiera una sola sesión por falta de quórum, lo que —afirmó— evidencia el compromiso y la responsabilidad de los legisladores con el país.

Al dirigirse a los senadores presentes en el Hemiciclo, los exhortó a continuar trabajando con dedicación en los proyectos de gran importancia para la nación. Durante su alocución, realizó un resumen de las principales leyes aprobadas, las cuales fortalecen distintos sectores de la sociedad dominicana.

Conformación de comisiones especiales

El presidente del Senado conformó tres comisiones especiales con motivo del inicio de la legislatura y la conmemoración patria: Dos comisiones para recibir al presidente de la República, Luis Abinader, en la explanada del Congreso Nacional y en el lobby del Salón de la Asamblea Nacional; y Una comisión para depositar una ofrenda floral en el Altar de la Patria.

La primera comisión la integran los senadores Lía Inocencia Díaz de Díaz, Aracelis Villanueva Figueroa, Moisés Ayala Pérez, Alexis Espíritusanto Castillo, Ramón Rogelio Genao Durán, Andrés Guillermo Lama, Johnson Encarnación Díaz, Franklin Romero Martín y Dagoberto Rodríguez Adames.

Mientras, que la segunda comisión, apostada en el segundo nivel del Congreso Nacional, estará conformada por los senadores Julito Fulcán, Bernardo Alemán Rodríguez, Carlos Gómez, Omar Fernández, Casimiro Antonio Marte, María Mercedes Ortiz, Aneudi Milciades Ortiz, Alexis Victoria y Antonio Taveras Guzmán.

En tanto, la comisión designada para depositar la ofrenda floral en el Altar de la Patria estuvo encabezada por la senadora María Mercedes Ortiz, junto a los senadores Secundino Velázquez Pimentel, Pedro Antonio Tineo Núñez y Alexis Espíritusanto.

Acto solemne

Para dejar formalmente iniciada la Primera Legislatura Ordinaria de 2026, se detonaron 21 cañonazos en la parte frontal del Congreso Nacional, mientras los senadores, puestos de pie en el Salón del Hemiciclo, escuchaban las notas del Himno Nacional.

Finalmente, el presidente del Senado convocó a los senadores y senadoras a la primera sesión ordinaria, pautada para el miércoles 4 de marzo de 2026, a las 2 de la tarde.

