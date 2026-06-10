Senado impulsa creación del INDOCASABE y declara patrimonio cultural tradiciones de Moca y Monte Cristi

SANTO DOMINGO. – El Senado de la República aprobó este miércoles en primera lectura el proyecto de ley que crea el Instituto Dominicano del Casabe (INDOCASABE), iniciativa que busca establecer la política estatal para impulsar la producción y procesamiento de la industria del casabe en el país.

La pieza legislativa, presentada por los senadores Antonio Marte y Manuel María Rodríguez, dispone que el INDOCASABE fomentará la siembra de yuca en todo el territorio nacional conforme a las exigencias del cultivo y las condiciones agroclimáticas.

Además, asesorará a pequeños, medianos y grandes productores en materia de créditos agrícolas y velará por que la producción y exportación del casabe cumpla con los registros y estándares requeridos. El organismo también promoverá estudios científicos e intercambios con instituciones internacionales vinculadas a la siembra de yuca y comercialización del casabe.

También fue aprobado en primera discusión el proyecto de ley de que declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Dominicana la tradición de la muñeca sin rostro de El Higüerito, municipio de Moca, provincia Espaillat. La pieza fue presentada por el senador Carlos Gómez.

Segunda discusión

Los senadores aprobaron en segunda discusión el proyecto de ley que designa con el nombre de “Boulevard Turístico Rafael De Jesús Perelló Abreu” la circunvalación de Bani, perteneciente a la provincia Peravia. La designación abarca el tramo carretero comprendido desde Ojo de Agua en el distrito municipal Paya, hasta la sección Geleón, del municipio de Matanzas. La pieza fue propuesta por los diputados Willy Sánchez, Ignacio Aracena y Jorge Zorrilla.

También se aprobó en segunda discusión la Ley que declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación la representación tradicional “Los Toros de Monte Cristi”, expresión cultural del municipio de Monte Cristi. Iniciativa propuesta por el senador Bernardo Alemán.

De igual modo, aprobaron la Ley que designa con el nombre de Douglas Miguel Hasbún José el polideportivo techado, ubicado en la calle Pedro Renville, esquina calle Sánchez, sector Pueblo Nuevo, del municipio y provincia de San Cristóbal, iniciativa presentada por el senador Gustavo Lara.

Fue aprobada en segunda discusión, la Ley que reconoce el 10 de septiembre de cada año como “Día del Orgullo Petromacorisano”, con motivo de la instauración del distrito marítimo de San Pedro de Macorís, iniciativa de la senadora Aracelis Villanueva.

Única discusión

También fue aprobada en única discusión los actos del Poder Ejecutivo consignados en las memorias de los ministerios, correspondiente al año 2024 y la resolución que reconoce a la señora Aura Migdalia Moscoso Pérez (Milagros), por sus aportes a la educación, la cultura y el desarrollo social de la provincia Bahoruco y el municipio Neyba, iniciativa propuesta por el senador Guillermo Lama.

El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, informó que será la próxima semana cuando designará a los integrantes de una comisión especial a cargo del estudio del proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica sobre regulación de los Estados de Excepción contemplados por la Constitución de la República Dominicana, iniciativa proveniente de la Cámara de Diputados.

Minuto de silencio

Durante la sesión de trabajo de este miércoles, los senadores honraron con un minuto de silencio las memorias del destacado fotorreportero Franklin Guerrero, a solicitud de los senadores Alexis Victoria, Ginnette Bournigal y Daniel Rivera; del poeta Isidro Ventura Guzmán, a solicitud del senador Alexis Victoria y de Eden de Jesús, a solicitud del senador Aneudy Ortiz.

Los senadores volverán a sesionar el próximo viernes 12 de junio a las 10 de la mañana.

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