Senado aprobó en segunda lectura ley que crea el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana

Santo Domingo. – El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que crea el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana.

Esta propuesta legislativa es de la autoría de los senadores Pedro Manuel Catrain, Julito Fulcar Encarnación, y Cristóbal Venerado Antonio.

La normativa tiene el propósito de crear el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (COCPARD), con la finalidad de establecer cánones de conducta, procedimientos y normas que garanticen un ejercicio profesional ético, científico y humano, en beneficio de la población en general, velando por una adecuada capacitación y formación de todos sus miembros.

El proyecto indica que la colegiación constituye una necesidad para lograr un verdadero control sobre el ejercicio profesional, específicamente en profesiones de libre ejercicio, como es la contaduría pública, sin que ello constituya una violación al derecho fundamental a la libertad de asociación.

En uno de sus considerandos, refiere además que, como forma de garantizar la necesaria acreditación, supervisión y control disciplinario del ejercicio del Contador Público Autorizado, fomento de la calidad técnica, científica y profesional; y procurar el alcance de los altos estándares de los trabajos, informes, opiniones, auditorías, peritajes técnicos, y labores propias de los contadores, resulta imprescindible la creación, mediante ley, del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana.

OTRAS APROBACIONES

En primera lectura, los asambleístas aprobaron el proyecto de ley que designa con el nombre “Profesor Elpidio Encarnación” la pista de atletismo ubicada en el complejo deportivo de la provincia La Romana, propuesta del senador por la misma demarcación, Eduard Alexis Espiritusanto. De igual modo, fue aprobado el proyecto que designa con el nombre Federico Guillermo Juliao González, el palacio de justicia del municipio de Montecristi, provincia Montecristi, propuesta del senador Bernardo Alemán.

El Pleno del Senado aprobó en única lectura la resolución que reconoce al intérprete compositor arreglista José Virgilio Peña Suazo, por su ejemplar trayectoria y sus valiosos aportes en favor del arte popular y la cultura de la República Dominicana, propuesta del presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco.

También, se aprobó la resolución que solicita al director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Rafael Santos Badía, la instalación de un centro de formación de esa institución, en el municipio de Miches, provincia El Seibo, propuesta de Santiago José Zorrilla.

En la sesión ordinaria de este jueves el pleno aprobó la resolución que solicita al presidente Luis Abinader, disponer la inclusión en el Presupuesto General del Estado para el año 2026, la reconstrucción y asfalto de las vías de entrada al Club Deportivo y Cultural Guaraguano del municipio Monción, provincia Santiago Rodríguez, autoría del senador Antonio Marte.

Además, la que solicita al presidente Luis Abinader que instruya al director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), Wellington Arnaud, a realizar los estudios correspondientes para la construcción del acueducto múltiple del municipio de Oviedo y el distrito municipal de Juancho en la provincia Pedernales. Esta propuesta es del senador Secundino Velázquez Pimentel.

También, fue conocida la resolución que solicita a la directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Josefa Castillo Rodríguez, la instalación de un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), en la sección Los Hatillos, del distrito municipal Guayabo Dulce, provincia Hato Mayor, a solicitud del senador Cristóbal Venerado Castillo.

De igual modo, fue sancionada la resolución que solicita al presidente Luis Abinader, disponer la construcción de un hospital de segundo nivel de atención en el distrito municipal de San José del Puerto, municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, propuesta del senador Gustavo Lara Salazar.

En única lectura, fue aprobada la resolución que solicita al ministro de Educación (MINERD), Luis Miguel de Camps García, la reconstrucción del politécnico “Elizardo Sánchez Arache” del municipio de Oviedo, provincia Pedernales, para la solución de la falta de espacios en las labores educativas, iniciativa presentada por el senador Secundino Velázquez.

En la sesión también se aprobó la resolución que solicita a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful que disponga la instalación de un destacamento de la Policía Nacional, en la sección de Blanco Arriba, distrito municipal de Blanco, municipio de Tenares, provincia Hermanas Mirabal, iniciativa presentada por la senadora María Mercedes Ortiz Diloné.

De igual modo, la iniciativa que solicita al ministro de Turismo (MITUR), David Collado, la instalación de una oficina de esa entidad en la provincia de San José de Ocoa, una propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.

Los senadores guardaron un minuto de silencio por el descanso de Marleni Canaán Regalado, Héctor Luis Ureña, Luis Ramón Cordero, y Epifanía Valdez. También, por el doctor Luis Brito Maldonado, Wilson Áreas, Altagracia de la Cruz, y por el descanso del exsenador Luis Reyes.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo miércoles 3, a las 2:00 de la tarde.

