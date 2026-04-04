Semana Santa tranquila

Por: María Hernández

La Semana Santa, es un período religioso caracterizado por una paz que se siente hasta en el viento que sopla desde el mismo Domingo de Ramos y que acaricia de manera tenue a los ciudadanos.

La iglesia católica invita a vivir la Semana Santa desde la oración, el silencio, la conversión y el ayuno, como lo publican medios como vaticannews.va/es . Se basa en la conmemoración de los cristianos de la pasión , de la muerte y de la resurrección de Jesús de Nazaret.

En la Semana Santa se conmemoran los días finales de Jesús y se inicia con lo que es su entrada de manera triunfal en Jerusalén que es el Domingo de Ramos y termina con la resurrección de Jesucristo.

La conmemoración religiosa está centrada en los que son los misterios de redención, que se conocen como Triduo Pascual y está vinculada a la Pascua judía, pues se recuerda que Jesús también celebró su última cena en esa festividad.

La Semana Santa inició el domingo 29 de marzo del 2026 y concluye el domingo 5 de abril del 2026, como lo indica el calendario católico.

Desde el mismo momento de la Pasión y muerte de Jesús todos sus discípulos se juntaron como una forma de conmemorar su resurrección y comenzaron a celebrar ritos que aún se realizan, como lo destaca historia.nationalgeographic. com.es, en un escrito.

Este acontecimiento mundial dentro de la Iglesia Católica, surgió en el Concilio de Nicea, en el año 325 en donde se estableció lo que es la celebración de la Pascua para los cristianos, en especial en Occidente.

La Semana Mayor, como también se le conoce, nos recuerda el sacrificio de Jesucristo, quien se entregó en cuerpo y alma para salvar a la humanidad.

En nuestro país, muchos pasan estos días en sus hogares y otros deciden salir hacia sus lugares de origen para compartir con familiares y amigos estas fechas de reflexión y comedimiento.

Tradicionalmente, la Semana Santa transcurría en silencio y hasta para realizar las tareas de la casa se tenía mucho cuidado para no salir del momento de recogimiento que implica la festividad religiosa.

Lamentablemente, cada año son muchas las personas que pierden la vida por los excesos que cometen en los balnearios, en la alimentación excesiva, consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias y en las vías cuando deciden salir o entrar a la capital en sus vehículos y pueden terminar en accidentes viales.

Las festividades religiosas en las iglesias se mantienen al mismo ritmo que en épocas anteriores dentro del conglomerado de fieles que dan sentido cristiano a la conmemoración.

Otros la disfrutan como una celebración de un feriado largo porque no tienen que asistir a laborar ni en dependencias públicas ni en las privadas, aunque algunas que ofrecen servicios especiales como los centros hospitalarios, estaciones de combustibles y negocios de productos comestibles trabajan con normalidad. El viernes Santo es cuando cierran la mayoría de negocios en plazas y otros establecimientos.

Las zonas turísticas de nuestro país son frecuentadas por cientos de vacacionistas que deciden utilizar las hermosas playas de distintas zonas en todo el territorio nacional para sofocar el calor en familia.

Este año, como en otros, muchas áreas de recreación como ríos y playas han sido cerradas por la peligrosidad que representan para los usuarios.

Dentro de esas playas se encuentran 265 playas y balnearios en distintas zonas del país como la Playa Caleta, en el Oeste, Playa El Valle, La Caleta, en Boca Chica, Río Dulce, Hoyo Azul, en la provincia Altagracia, Playas Güibia y Montesinos, en el Distrito Nacional, entre otras

A pesar de las alertas que cada año colocan las autoridades, a través de diferentes medios, siempre aparecen ciudadanos que desacatan las advertencias y terminan en situaciones que pueden causarles lesiones y accidentes que les colocan en situaciones difíciles y en otros casos pueden provocar hasta decesos.

Esperamos que esta Semana Santa pase en tranquilidad y sin excesos que transformen la vida de algunos miembros de la familia, que salen a despejar los problemas de la ciudad a lugares aparentemente tranquilos pero que por las aglomeraciones de personas que se juntan en una misma zona la convierten en focos de contaminación y ruidos que sus habituales residentes no soportan.

Algunos acuden a los balnearios y colocan sillas en medio de ríos y playas y otros utilizan lanchas rápidas que le quitan la tranquilidad a zonas urbanas y rurales muy frecuentadas para estos días santos.

Otros hasta cocinan y lavan las carnes en el mismo afluente en donde luego se bañan, como se ha denunciado en medios de comunicación y redes sociales.

Que esta Semana Santa del 2026 transcurra en la República Dominicana sin hechos que lamentar y que la paz de Dios Todopoderoso llene de armonía a esta convulsionada humanidad envuelta en conflictos internacionales que parecen no tener fin

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