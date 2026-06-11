Seguros de Vida y Salud ganan relevancia como aliados en Latinoamérica para anticipar riesgos

República Dominicana. Junio 2026. Proteger la vida, cuidar la salud y mantener la estabilidad de la familia son hoy decisiones cada vez más presentes en la planeación de las personas. En un contexto marcado por mayores necesidades de cuidado, cambios demográficos y una relación más consciente con el bienestar, los seguros han dejado de entenderse únicamente como una herramienta para atender imprevistos y se consolidan como soluciones que ayudan a prevenir, acompañar y reducir el impacto de los riesgos en la vida cotidiana.

El cambio ya se refleja en el comportamiento del mercado. De acuerdo con MAPFRE Economics, el mercado asegurador latinoamericano alcanzó en 2024 un volumen de primas de USD 215.100 millones, con un crecimiento de 5,8%. El segmento de Vida lideró este comportamiento, con un aumento cercano al 9% por encima del crecimiento de los seguros de No Vida.

Este panorama confirma una tendencia relevante: las personas están buscando mecanismos de protección más conectados con su bienestar presente y futuro. En ese contexto, los seguros de Vida y Salud tienen un papel central porque responden a dos de las principales preocupaciones de los hogares: contar con un respaldo económico ante eventos que puedan afectar los ingresos familiares y acceder a un acompañamiento oportuno para el cuidado de la salud.

Los seguros de Vida están diseñados para proteger la estabilidad financiera de las familias antes situaciones como el fallecimiento, la invalidez o eventos que puedan comprometer la capacidad de generar ingresos. Más allá de una indemnización, su propósito es ayudar a que los proyectos familiares, educativos, patrimoniales o personales puedan mantenerse incluso en momentos difíciles.

Por su parte, los seguros de Salud buscan facilitar el acceso a servicios médicos, orientación, atención especializada y acompañamiento en el cuidado integral de las personas. Su valor no está únicamente en responder cuando aparece una enfermedad, sino también en promover una relación más preventiva con la salud, facilitar decisiones oportunas y contribuir a una mejor calidad de vida.

En Colombia, esta tendencia se ha hecho evidente. Según la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, en 2015 los ramos de Salud y Vida registraron crecimientos de 21% y 14%, respectivamente, en medio de una mayor conciencia de los colombianos frente a los riesgos que afectan directamente su vida, su salud y su patrimonio.

En el caso de Suramericana, los seguros voluntarios representaron el 85% de sus ingresos en 2025. Esta cifra refleja una mayor adopción de soluciones elegidas de manera consciente por las personas, más allá de coberturas obligatorias, y evidencia cómo la protección se está integrando cada vez más a las decisiones de bienestar, prevención y planeación familiar.

“Los seguros están dejando de ser instrumentos exclusivamente reactivos para convertirse en habilitadores del bienestar. En Suramericana entendemos que acompañar a las personas implica anticipar riesgos, facilitar decisiones informadas y ofrecer soluciones que respondan a sus necesidades en cada momento de la vida”, afirmó Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana.

Esa visión de acompañamiento se refleja en el alcance de la compañía. Suramericana acompaña actualmente a más de 20,5 millones de clientes en la región a través de un portafolio diversificado de soluciones en Vida, Salud y Seguros Generales, permitiéndole responde a necesidades de protección que van desde el cuidado personal y familias hasta la gestión de riesgos cotidianos.

Esta evolución también está transformando la manera en que las personas se relacionan con el seguro. Contratar una solución de Vida o Salud en la actualidad no responde únicamente a la posibilidad de que ocurra un evento inesperado, sino a la necesidad de contar con respaldo, orientación y acompañamiento para tomar mejores decisiones. En la práctica, esto significa tener herramientas para cuidar la salud, proteger los ingresos, planear el futuro y reducir la incertidumbre en momentos clave.

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