Seguridad en nueva cédula de identidad y electoral afianzará sistema democrático RD

NUEVA YORK.- El sistema demócratico dominicano se afianzará con la puesta en circulación de la nueva cédula de identidad y electoral, un documento que posee elementos de seguridad reforzados y un diseño más moderno y distintivo.

En documento de prensa, los dominicanos Fabio Rivera, Leonardo Ruiz, Ignacio Contreras, Altagracia de los Santos, William Adames, Margarita de Ortega, Melania Soto, Hansel Luna, y Miguel de Jesús.

Asimismo, Héctor Valiente, Danilo Rojas, Emilio Guzmán y José Manuel Ortiz, entre otros, expresan que este proceso constituye uno de los pasos de mayor confianza en la gestión del actual Pleno de la JCE, que encabeza Román Jáquez.

Consideran que con la nueva cédula se llevarán al mínimo las vulneraciones hechas al documento en el pasado; es una guerra al fraude, a la desconfianza y será grabada en láser sobre policarbonato y no impresa como pasaba anteriormente, precisan.

Un elemento importante es que se incluye un proceso de verificación de los datos contenidos en el Registro Civil que hará mucho más difícil que el documento sea adulterado o suplantado, manifiestan los quisqueyanos.

Además, integra elementos de seguridad como micro textos en tonos similares a la bandera dominicana, la imagen de Juan Pablo Duarte, formada también en micro textos, el monumento de Santiago, elementos musicales como la tambora y la güira, así como la Cigua Palmera, ave nacional visible con luz ultravioleta.

Los quisqueyanos valoran que la JCE mantiene su criterio de eliminar trámites que deba realizar el ciudadano con la eliminación del requisito de que se deba llevar un acta para incorporar en su cédula, si una persona es casada o soltera.

El organismo ha dicho que iniciará el proceso a nivel nacional, a partir de próximo 12 de abril, y en el mes de mayo en el exterior.

