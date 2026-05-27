Segunda Brigada del Ejército realizará marcha de endurecimiento por calles de Santiago

Santiago.- La Segunda Brigada de Infantería General de División Fernando Valerio, del Ejército de República Dominicana (ERD), realizará el viernes 29 de mayo a partir de las 4 A.M. hasta las 7:30 A.M. una marcha de endurecimiento Vivaque, con el objetivo de fortalecer el estado de liztesa operacional y físico del personal.

El comandante de la Segunda Brigada de infanteria, general de brigada , Coronel Gerardo Alberto Cruz Salazar, ERD., encabezará el Vivaque, que partirá desde la brigada, y recorrerá varios sectores de Santiago.

Ejército realiza vivaques principalmente como parte fundamental de su entrenamiento táctico y operaciones de campo. Estas actividades están diseñadas como fase de entrenamiento esencial para garantizar que los soldados del ERD estén capacitados para cumplir misiones en cualquier entorno geográfico.

Además el vivaque es parte de la doctrina de entrenamiento rutinario para fortalecer la preparación, disciplina y capacidad de respuesta de sus miembros, y los objetivos principales de estas actividades u entrenamiento continuo es mantener a los soldados entrenados, organizados y equipados para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional.

El organismo castrense lo hace de público conocimiento para que la ciudadanía no se «alarme» por la presencia militar tanto en Santiago como en otras localidades de esta provincia por donde pudiera estar la presencia de los soldados.

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