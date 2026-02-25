Sectores productivos de San Pedro de Macorís respaldan instalación del INFOTEP en el sector de Santa Fe

San Pedro de Macorís. -Empresarios, industriales de zona franca y entidades gubernamentales, respaldaron la instalación del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) en la comunidad de Santa Fe, asegurando que fortalecerá el talento local y el sector productivo de la provincia San Pedro de Macorís.

Diversos representantes del sector empresarial y público valoraron la instalación del centro de formación y capacitación del INFOTEP en Santa Fe, San Pedro de Macorís, al considerarlo una respuesta concreta a la creciente demanda de talento técnico en la provincia.

El presidente de la Asociación de Industrias de la Zona Franca de San Pedro de Macorís, Simón Medina, afirmó que el Instituto Técnico Gastón Fernando Deligne permitirá suplir personal cualificado acorde con las necesidades actuales de las empresas.

“El crecimiento acelerado de las zonas francas y su proceso de diversificación nos ha llevado a demandar personal con competencias cada vez más variadas. Hace unos 20 años predominaba casi exclusivamente la manufactura textil; hoy el panorama es distinto, con la presencia de industrias de dispositivos médicos, electrónica y otras actividades especializadas que requieren personal técnico altamente cualificado en diversas áreas”, apuntó Medina.

De su lado, el presidente de Dominican Garden Products, Eduardo Bogaert, destacó que la expansión del parque Zona Franca del Este 23 demandará miles de nuevos empleos técnicos.

“Estimamos que esa nueva zona franca demandará unos 10 mil nuevos empleos bien remunerados. La zona sigue creciendo y eso es lo importante”, señaló.

En tanto, el gerente general de VIT Surgical, Abel Martínez, subrayó la necesidad de contar con mano de obra certificada.

“Se requiere personal técnico capacitado en manejo de materiales, operación de maquinaria y en procesos de inspección, evaluación y validación. No necesariamente se trata de perfiles de ingeniería, sino de personas debidamente formadas y con dominio específico del área en la que se desempeñarán”, destacó.

El director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), Daniel Liranzo, consideró que el centro aportará habilidades técnicas avanzadas para fortalecer la productividad.

“Una de las necesidades que enfrenta el sector es la disponibilidad de talento humano calificado. Cada técnico que logra capacitarse encuentra trabajo dentro de la zona franca y así se suple la demanda de empleo que cada día se genera”, declaró.

Finalmente, el director general de Aduanas, Nelson Arroyo, afirmó que la iniciativa representa una oportunidad estratégica para la provincia.

“Muchas empresas no se instalan en la provincia porque no hay personal calificado. No debemos atentar contra la estabilidad de los empleos aquí en San Pedro”, manifestó.

Nuevas oportunidades para jóvenes de San Pedro

El INFOTEP informó que para este año 2026, tiene previsto impactar un total de 17,557 participantes sólo en la provincia de San Pedro de Macorís. Del mismo modo, busca abrir las puertas al público de su nuevo centro con talleres de: Confecciones, Joyería, Informática, Impresión Digital, Taller de Diseño Gráfico, Taller de Electricidad, Taller de Informática, Taller de Electrónica, Refrigeración, Electricidad, Mecánica Industrial y Soldadura.

El centro beneficiará los sectores Guayacanes, Ramón Santana, Consuelo, Quisqueya, San José de los Llanos y el municipio cabecera San Pedro de Macorís, así como los distritos municipales El Puerto y Gautier.

