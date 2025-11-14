Sectores dominicanos NYC confirma asisten conferencia Defensor del Pueblo RD

NUEVA YORK.- Representantes de diversos sectores dominicanos en esta ciudad, entre ellos empresarios, profesionales, periodísticos, comunitarios y ciudadanos comunes, entre otros, han confirmado su asistencia a la conferencia que dictará el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, de la Republica Dominicana.

Dicha conferencia titulada «Conozca sus derechos al visitar RD», será este próximo domingo 16, a partir de las 6:00 pm. en los salones de Beverly Hills Manor, ubicado en el 1700 de la avenida Jerome, próximo a la calle 175, en El Bronx.

La misma ha despertado interés entre los quisqueyanos residentes en la Gran Manzana, porque es dirigida a los connacionales residentes en el exterior y conozcan sus derechos al visitar el país caribeño.

Ulloa ha manifestado que la «Constitución Dominicana» garantiza la nacionalidad, identidad, protección consular y el acceso a los servicios públicos, destacando que «ser dominicano no se detiene en el aeropuerto», sino que representa una condición de dignidad que el Estado tiene la obligación de proteger dentro y fuera de sus fronteras.

Debido a la importancia del encuentro, las organizaciones patrocinadoras Corporación High Class; Fundación Solución Nacional (SOLN); Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis); Seccional del Colegio Dominicano de Periodistas; y Noticias en Portada, exhortan a los dominicanos asistir a la misma junto a familiares, amigos y relacionados, por la importancia que reviste para provecho personal.

Visited 6 times, 6 visit(s) today