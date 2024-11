Se puede ahorrar, aunque se gane poco. Veamos un ejemplo

Uno de los argumentos socorridos por las personas para no ahorrar es relativo a que sus ingresos son muy bajos, es decir, que tienen un salario tan insuficiente o compromisos de gastos tan altos, que no les queda dinero para guardar.

Sin embargo, ese argumento se cae cuando se analizan algunos asuntos. Por ejemplo, está el caso de que la mayoría de gente que dice tener problemas con sus finanzas personas, es decir, que el dinero no les rinde, tienen niveles salariales adecuados, es decir, no están en sueldo mínimo, sino que devengan una cantidad relativamente aceptable.

Pero, además, está el hecho de que hay gente con salarios deprimidos y, aun con esas limitaciones, hacen el esfuerzo de sacar algo para ahorrar. Aunque sea un poquito. Lo importante, al fin y al cabo, es que usted busque la forma de sacar parte de sus ingresos para ahorrarlo.

Lo primero para estos fines es tomar en cuenta que el ahorro va primero. Muchas personas, cuando deciden hacer un plan de ahorro, tienden a sacar, primero, las partidas correspondientes a sus gastos fijos y no fijos para la quincena o el mes completo, y luego, tras identificar todo lo que van a gastar, buscan de lo que les sobra para el ahorro. El punto está en que, generalmente, no sobra nada y la partida del ahorro se torna inexistente.

La clave aquí es que, cuando se trata de ahorro, no se debe dejar su lugar de último, sino, todo lo contrario, ponerlo de primero. Por ejemplo, suponga que usted tiene un salario den RD$40,000 mensuales y decide que cada mes va a ahorrar el 10% de su ingreso. Esto es RD$4,000 mensuales.

De ser así, cada vez que usted cobra su sueldo, supongamos que es quincenal, lo primero que debe hacer es sacar los RD$2,000 correspondientes al ahorro de esa quincena. Luego, los RD$18,000 es lo que usted debe asumir como su ingreso real y con esa cantidad cubrir todos sus gastos cotidianos. Si ese monto no le alcanza, usted debe hacer que alcance, ya sea recortando aquí o allá, determinados consumos innecesarios y prescindibles.

En la quincena siguiente tiene que hacer lo mismo, sacar el 10% del ahorro primero, ponerlo en un lugar donde usted esté seguro de que no lo va a tocar, no porque no pueda hacerlo, sino porque ya usted decidió que esa parte es el ahorro y que ese ahorro es “intocable”.

Puede que usted considere que no le sería posible reserva el ahorro primero, no tocarlo, y bandeárselas con el dinero restante. Pero sí se puede. Un ejemplo de eso es el aporte que usted, cada mes, le hace al sistema de seguridad social para su seguro de salud y su plan de pensiones.

De acuerdo con la Ley 87-01 de Seguridad Social, cada mes a usted le descuenta de su salario alrededor de un 3% para el plan de pensiones y otro 3% para su seguro de salud y el de sus dependientes cercanos. Eso indica que cada mes usted ahorra un 6% de su propio salario y “no pasa nada”. Usted lo hace consciente o inconscientemente, pero lo hace.

La diferencia está en que ese descuento de 6% de su salario se realiza de manera automática y usted no tiene la posibilidad de evitarlo, porque se trata de una especie de “aporte obligatorio”, la mitad para su salud y la otra mitad como un ahorro con propósito, el propósito de su pensión hacia el futuro.

Así como en términos contractuales usted acepta que su empleador le descuente cada mes del 6% de su salario, usted también puede hacerlo con el 10% de su mismo salario o tal vez un porcentaje menor, pero con la característica de que la reserva de ese ahorro usted la hará, antes de hacer uso del sueldo completo.

Eso es lo que hace efectivo el ahorro por medio de la Ley 87-01, que la reserva de ese dinero usted la está haciendo “antes de recibir el resto del salario”, por lo que termina administrándose con un salario del que ya fue excluido el monto correspondiente al ahorro. Entonces, aplíquese usted mismo una especie de ley de ahorro y saque esa partida primero que todo, antes de disponer de los gastos cotidianos que se cubren con su salario.