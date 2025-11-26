- Publicidad -
Se proyecta 82 millones de viajeros en USA durante esta semana de Acción de Gracias

Ramón Mercedes26 de noviembre de 2025
NUEVA YORK.- Se proyecta que aproximadamente 82 millones de personas viajarán por todo el territorio estadounidense durante esta semana de Acción de Gracias o Thanksgiving, que convierte la temporada de viajes más concurrida registrada.

Alrededor de 6 millones de estadounidenses, entre ellos miles de dominicanos, viajarán por avión, mientras que el resto se desplazará por vehículos, trenes, cruceros y otros modos de transporte, según la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

La Administración Federal de Aviación (FAA) espera que más de 360,000 vuelos se realicen esta semana.

Los días de mayor tráfico aéreo serán el martes 25 de noviembre y el miércoles 26 de noviembre, así como el domingo posterior a la festividad.

Se prevé que el tráfico sea más intenso en las tardes del martes y miércoles previos al Día de Acción de Gracias, y en el fin de semana de regreso.

