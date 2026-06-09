Se espera asistan miles de dominicanos a próxima Feria del Libro y Cultura Dominicana en NYC

NUEVA YORK.- Como es tradición cada año cuando se celebra la Feria del Libro y la Cultura Dominicana en esta ciudad, se espera la asistencia de miles de dominicanos, entre otras etnias, al evento que se efectuará del 9 al 12 de julio en la escuela George Washington, ubicada en la Avenida Audubon con la calle 193, en el Alto Manhattan.

El ministro de Cultura de la República Dominicana, Roberto Ángel Salcedo, encabezará las actividades, informó el director de Cultura Dominicana en el Exterior, doctor Rey Andujar, quien adelantó que el evento tendrá un robusto programa multidisciplinario enfocado en el lema de que leer es florecer, evocando así la conexión del libro con la identidad y la memoria viva de la comunidad dominicana.

Destacó que el evento es una magna plataforma de proyección internacional, orientada a visibilizar y promover el talento literario, artesanal, artístico y las industrias culturales dominicanas en los Estados Unidos.

El ministro Salcedo destacó que, atendiendo al firme compromiso del Gobierno dominicano con la diáspora, esta edición de la expandirá significativamente el alcance de las industrias creativas.

Asimismo, dijo que la programación también abrazará la gestión social de la lectura y el pensamiento a través de la conferencia magistral “Las buenas palabras”, que dictará el propio ministro.

El programa incluye actividades literarias de alto calibre académico y creativo, entre las que destaca el coloquio titulado: “La literatura que en ti florece”, integrado por las notables escritoras Aurora Arias, Zaida Corniel, Marianela Medrano, Gladys Montolio e Irene Santos.

El festival integrará un Bazar Artesanal coordinado por el Viceministerio de Industrias Culturales, el cual movilizará una delegación oficial de destacados artesanos desde la RD para comercializar y exponer piezas de alta identidad nacional ante el público internacional residente en la Gran Manzana. Esta comitiva la presidirá la viceministra Alicia Baroni.

Además, el festival alojará un innovador Pabellón de Mujeres Emprendedoras, un espacio que fusionará el orgullo comunitario, una exclusiva muestra de «Quisqueya es Moda», con diseños creados por reconocidas figuras de la alta costura dominicana, y atractivas presentaciones artísticas y literarias.

Asimismo, servirá de escenario para el encuentro y la lectura de delegaciones de escritores procedentes de la RD, España y Puerto Rico, así como de Nueva Inglaterra, Rhode Island, La Florida, New Jersey y los condados neoyorquinos de Manhattan, Brooklyn, Queens y El Bronx.

Durante el festival estarán actuando estatuas vivas que honrarán al patricio Juan Pablo Duarte y a las insignes mujeres Rosa Duarte y Ercilia Pepín. Diversos salones del festival llevarán sus nombres.

Estratégicamente, el festival consolidará los puentes culturales con los niños y jóvenes de la diáspora dominicana mediante salas infantiles y juveniles que promoverán la literatura infantil y juvenil, el amor a la lectura y a las artes en esta población.

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