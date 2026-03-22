SE DERRUMBA EL IMPERIALISMO YANQUI

Por JUAN T H

“El mundo está patas arriba”, dijo el uruguayo Eduardo Galeano, autor del

célebre libro “Las venas abiertas de América Latina”, hace más de 50 años.

¡Y es cierto, tanto, que la propia humanidad está en peligro de extinción!

El “imperialismo Yanqui” se derrumba rápidamente bajo el mando del

presidente Donald Trump, que parece no darse cuenta de que, el mundo

de hoy no es el mundo de ayer, que ha cambiado radicalmente.

El Imperialismo Yanqui va como el famoso tango de Carlos Gardel y

Alfredo Le Pera, “cuesta abajo en su rodada” desde hace años,

acelerándose tras los cambios dialecticos que se han producido desde la

caída de la Unión Soviética el 26 de diciembre de 1991 y del Muro de

Berlín el 9 de noviembre de 1989, marcando un rumbo distinto en las

relaciones bilaterales entre Rusia, Estados Unidos, sus aliados europeos, y

el surgimiento como potencia indetenible, de la República Popular China,

de gran influencia política, económica y social.

Ningún imperio ha sobrevivido al tiempo. Todos han desaparecido, incluso

aquellos que se creyeron eternos, como el Imperio Romano, otomano,

español, francés, ruso, inglés, chino, egipcio, etc. ¡Todos desaparecieron!

Es la dialéctica de la naturaleza. ¡Nada es eterno!

Estados Unidos se resiste a perder su hegemonía. Patalea en medio del

océano político para no ahogarse, pero se hunde cada vez más dirigido por

un hombre desequilibrado mentalmente, misántropo, sociópata

diagnosticado, ególatra, racista, mitómano que ha hecho de la mentira un

arma política. (El Washington Post le calculó más de 30 mil falsedades en

poco más de dos años. Hoy se habla de 35 mil mentiras, 50 al día. Sobre

ese personaje que inexplicablemente fue electo presidente, fue declarado

culpable de 34 delitos, sin incluir el asalto al Capitolio donde murieron

cinco personas, evasión del pago de impuestos, abuso sexual, violación,

entre otros)

Donald Trump me recuerda al emperador Nerón, un loco que incendió

Roma en el año 46 después de Cristo, abuelo de Calícúla, otro maldito

loco; Trump me recuerda también al fascista y xenófobo, igual de

sociópata de, Adolf Hitler, protagonista de la Segunda Guerra Mundial que

costó más de cien millones de seres humanos.

En su enajenación o demencia, el presidente de Estados Unidos amenaza

con secuestrar, matar, invadir, destruir con aranceles unilaterales,

impuestos mercenarios, a todos los que se les oponen, incluso dentro de

su propio país.

El Derecho Internacional, el Tribunal de Justicia, una conquista de la

humanidad tras la Segunda Guerra Mundial con la creación de las

Naciones Unidas, (ONU), que mantuvo el equilibrio y la paz, en medio de

la guerra fría, ha sido destruido por Donald Trump.

Todos los días le suma un Estado más a los 50 que lo forman. Canadá,

Venezuela, Groenlandia, Cuba, Panamá, etc.

No entiendo, de verdad que no entiendo, cómo un país tan grande, con

más de 300 millones de habitantes, con las mejores universidades del

mundo, con el principal centro del conocimiento del planeta como Silicon

Valley, con más de 435 científicos y literatos ganadores del Premio Nobel

(más del 70% de los otorgados desde 1901), con los empresarios más

influyentes y poderosos del país y del mundo, permitan que un demente

como Donald Trump, sin formación intelectual ni cultura política, los esté

conduciendo al abismo.

Estados Unidos es en estos momentos el país más endeudado del planeta

con alrededor de 40 mil billones, 120% del Producto Interno Bruto (PIB). El

desempleo aumenta, el costo de la vida, la marginalidad, narcotráfico,

adictos, más de 60 millones, más de 40 millones de pobres, casi 60

millones de personas que no saben leer y escribir o muy bajo nivel

académico, la Constitución de EE. UU. no tiene la salud de los ciudadanos

como un derecho universal, el déficit habitacional en ese país tan grande y

poderoso supera los 5 millones. Sin embargo, EE. UU. gasta miles de

millones de dólares en “defensa”, con más de 800 bases militares

diseminadas por todo el mundo, bombas nucleares, un ejército bien

entrenado y armado hasta los dientes, mercenarios bien pagados, espías

sofisticados, aviones de combate, misiles de largo alcance, submarinos

atómicos, etc. EE. UU. Invierte trillones de dólares en destruir la

humanidad, no en preservarla.

EE. UU. se destruye a sí mismo sin darse cuenta, igual que los demás

imperios del pasado.

¡Es por todo lo dicho anteriormente que Estados Unidos marcha, como el

tango de Gardel, que cada día canta mejor, “cuesta abajo en su rodada!

¡En caída libre!

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