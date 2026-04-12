SDE: Crónica de una ciudad bajo lluvia… y bajo disputa

Por Milton Olivo

En Santo Domingo Este, la lluvia dejó de ser el único fenómeno que cae con fuerza. Ahora también cae la política.

Aquella noche, cuando el cielo descargó sobre la ciudad, muchos esperaban lo de siempre: calles convertidas en ríos, basura flotando, barrios atrapados. Era casi un ritual aprendido. Pero el colapso no llegó.

Y en ese instante —silencioso, casi imperceptible— creció otra tormenta. Una más compleja. Una que no se ve, pero se siente. La ciudad resistió. Y ese fue el problema.

Porque en el centro de esa resistencia está Dio Astacio, un liderazgo que ha ido acumulando resultados en un territorio acostumbrado al desorden.

Lo que ocurrió con la lluvia no fue un hecho aislado. Fue la consecuencia de una cadena de decisiones: drenajes mantenidos, basura controlada, intervención territorial activa. Un sistema funcionando donde antes había improvisación.

Pero en política, cuando algo empieza a funcionar demasiado bien, deja de ser solo gestión. Se convierte en poder. En los barrios, la gente habla de cambios concretos.

La basura, que antes marcaba el ritmo de la ciudad, ha dejado de dominar el paisaje. Parques que estuvieron abandonados vuelven a tener vida. Árboles nuevos aparecen donde antes había polvo y abandono. Jóvenes ocupan canchas, espacios culturales, aulas de inglés y música.

No es una transformación ruidosa. Es constante. Y precisamente por eso, es más peligrosa. Porque construye algo que no se impone desde arriba: legitimidad desde abajo. Y cuando la legitimidad crece, el sistema reacciona.

Dentro del propio partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, comienzan a moverse piezas. No es una confrontación abierta. Es más sutil. Miradas largas. Cálculos. Silencios estratégicos.

Porque un alcalde que:

Controla el territorio,

Muestra resultados,

y conecta con la gente,

…no se queda necesariamente en la alcaldía. Y ahí surge el temor. No al presente, sino al futuro. Grupos internos, alineados con aspiraciones mayores, entienden que el crecimiento de Dio Astacio debe ser contenido antes de que se convierta en algo más difícil de manejar.

No pueden permitir —piensan algunos— que quien controla la ciudad termine influyendo también en la estructura partidaria. No es una lucha contra el fracaso. Es una lucha contra el éxito.

Del otro lado, la oposición observa. También calcula. También reacciona. Porque desplazar a un alcalde impopular es una tarea posible. Pero enfrentar a uno que muestra resultados… es otra historia.

Sin imágenes de caos que exhibir, sin crisis estructural que denunciar, la estrategia cambia. Se vuelve más fina, más indirecta. Surge entonces el ruido. No el de la lluvia. El de la narrativa.

Se cuestiona, se relativiza, se fragmenta la percepción. Se buscan grietas en una estructura que, hasta ahora, ha demostrado consistencia.

Es una batalla distinta: no por los hechos, sino por su interpretación. Así, mientras la ciudad empieza a ordenarse, la política se desordena.

Cada parque recuperado no es solo un espacio ganado: es territorio simbólico. Cada tonelada de basura controlada no es solo limpieza: es evidencia de capacidad. Cada joven formado no es solo educación: es futuro en construcción. Y todo eso, sumado, produce algo que en política pesa más que cualquier discurso: proyección.

La noche de la lluvia dejó una imagen difícil de ignorar: una ciudad que no colapsó. Pero también dejó otra, menos visible: un liderazgo que comienza a consolidarse. Y eso altera el equilibrio.

Porque en un sistema acostumbrado a administrar crisis, la aparición de resultados sostenidos cambia las reglas del juego. Obliga a redefinir estrategias. A reorganizar alianzas. A anticipar escenarios.

Hoy, en Santo Domingo Este, conviven dos dinámicas. En la superficie, una gestión que avanza, que ordena, que construye. Debajo, una disputa que crece, que calcula, que busca contener. No es una confrontación declarada. Es una tensión en desarrollo. Una lucha por el poder que apenas comienza a hacerse visible.

Y mientras tanto, la ciudad sigue su curso. Llueve. El agua corre. Los drenajes responden. La basura no bloquea. La vida continúa. Pero en algún lugar —lejos de las calles, cerca de las decisiones— otros flujos se mueven. Más silenciosos. Más estratégicos. Más decisivos.

Porque cuando una ciudad deja de colapsar, ya no es solo la lluvia lo que está en juego. Es el poder.

El autor es escritor y analista político

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