Scotiabank, reconocido como el Mejor Banco de Inversión para financiamiento

Scotiabank ha sido nombrado el Mejor Banco de Inversión para Financiamiento y el Mejor Banco de Finanzas Sostenibles en América Latina en los "Euromoney Awards for Excellence 2025", destacando su sobresaliente desempeño, capacidad de innovación y el impacto en sus clientes a nivel regional, incluyendo sus operaciones en República Dominicana.

Estos reconocimientos reflejan el enfoque estratégico del banco en ofrecer soluciones financieras integrales y el acompañamiento a sus clientes en la implementación de estrategias orientadas al crecimiento económico sostenible en la región.

El Banco se destaca por su profundo conocimiento regional y su sólida capacidad de ejecución en los mercados de deuda (DCM), mercados de capital accionario (ECM), sindicación de préstamos y fusiones y adquisiciones (M&A).

“Nos sentimos honrados de recibir estos galardones que reafirman la solidez de la relación construida con los clientes, nuestra experiencia regional consolidada y la confianza depositada en nosotros para generar valor a través de soluciones de financiamiento innovadoras en América Latina”, señaló José Jorge Rivero, Vicepresidente Senior de Banca Corporativa y Mercados de Capitales de Scotiabank.

“Estos premios celebran la dedicación, capacidad de ejecución transfronteriza y experiencia de nuestros equipos, que continúan colocando el estándar más alto de desempeño con su trayectoria comprobada en transacciones de banca de inversión y de Finanzas Sostenibles.”

Scotiabank fue reconocido por estar especialmente posicionado para definir el enfoque más adecuado a la hora de brindar acceso a capital que responda a los objetivos estratégicos de los clientes corporativos, gubernamentales e institucionales. Esta distinción se respalda en la posición de liderazgo que el banco mantiene en los principales rankings de la industria en mercados de deuda (DCM), mercados de capital accionario (ECM) y fusiones y adquisiciones (M&A) en la Alianza del Pacífico, así como en la sindicación de préstamos en América Latina. La tecnología ha jugado un rol importante en el proceso, con mejoras significativas en la oferta de productos, capacidades de ejecución, acceso a los mercados y desempeño técnico.

En el ámbito de Finanzas Sostenibles, el liderazgo de Scotiabank en Latinoamérica quedó demostrado por su sólido desempeño en los rankings regionales y locales de

bonos ASG en 2024. Ese año, el banco participó en emisiones verdes, sociales, sostenibles y vinculadas a la sostenibilidad, en una amplia gama de sectores en la región, incluyendo energía, infraestructura y telecomunicaciones. A nivel global, destinó 40 mil millones de dólares canadienses a su objetivo de financiamiento climático y actuó como Agente Estructurador de Sostenibilidad en más de 40 transacciones, acciones alineadas con su compromiso de apoyar las estrategias climáticas de sus clientes y promover un crecimiento económico sostenible.

En República Dominicana, se destaca por sus servicios de asesoría y ejecución en financiamiento estratégico para proyectos de infraestructura y servicios públicos a gran escala, incluyendo energías renovables. Recientemente el Banco lideró la estructuración de un préstamo sindicado verde por 100 millones de dólares, alineado con los Green Loan Principles (GLP), participando una vez más en el financiamiento de proyectos con indicadores orientados a promover el uso de energías renovables y fortalecer la infraestructura energética del país.

Esto refleja el compromiso de Scotiabank con el avance de las finanzas sostenibles en el Caribe y su papel clave en el desarrollo de soluciones de financiamiento alineadas con las prioridades ambientales y económicas de la región.

Los premios fueron presentados oficialmente durante la ceremonia de celebración de los Euromoney Awards for Excellence 2025, realizada el 17 de julio en Londres.