Sánchez Roa: “Gobierno sigue relegando el agro, asignan Presupuesto pírrico al agro»

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que el Gobierno ha vuelto a relegar al campo destinando apenas 1.18% del Presupuesto 2026 al sector agropecuario, mientras el ministerio de Agricultura proyecta un aumento en las importaciones de alimentos, lo que representa un grave riesgo para la seguridad alimentaria del país.

El titular de Asuntos Agropecuarios del PLD y exsenador, Adriano Sánchez Roa, calificó esta situación como “una burla a los productores y consumidores”, recordando que el país ya importa RD$342.8 mil millones en alimentos al año, pese a que las autoridades intentan exhibir logros inexistentes.

Sánchez Roa explicó que, aunque el sector necesita RD$67,345 millones, el Gobierno solo asignó RD$18,697 millones, de un total de RD$1,584,339 millones, dejando sin apoyo áreas clave del fomento y desarrollo agropecuario y agroindustrial.

Citó las funciones estratégicas debilitadas en el ministerio de Agricultura, la preparación de tierras, disponibilidad de semillas certificadas, manejo del agua, prevención y control de plagas y enfermedades, suministro de insumos básicos y condiciones de trabajo de los agrónomos.

Criticó además la destecnificación del Ministerio de Agricultura y destrucción del Instituto Agrario Dominicano (IAD), señalando que se han cancelado técnicos capacitados, debilitando la capacidad productiva del país y aumentando la dependencia externa, que ya representa el 29% del consumo nacional de alimentos.

El dirigente peledeista advirtió que esta política mantiene baldías o sub-utilizadas 4.7 millones de tareas de tierras fértiles, mientras se planea incrementar la importación de arroz, habichuelas, carnes, aceites, maíz, víveres, leche, café y frutales.

Finalmente, Sánchez Roa afirmó que el PLD continuará denunciando las decisiones que afectan al campo dominicano y promoviendo políticas que fortalezcan la soberanía alimentaria y la productividad nacional.

Visited 4 times, 4 visit(s) today