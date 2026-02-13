Sánchez Roa advierte que sin rescatar a 303 pequeños productores quebrados en la provincia Espaillat, no seremos autosuficiente, no bajarán los precios ni cesará la escasez de pollo

Hasta tanto el Gobierno no rescate a los 303 pequeños y medianos productores avícolas quebrados durante la actual gestión, no será posible ser autosuficiente, reducir los altos precios del pollo ni superar la escasez que afecta a la población, advirtió el exsenador y titular agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Adriano Sánchez Roa.

Explicó que el principal cuello de botella del sector avícola radica en que las reproductoras y las incubadoras están concentradas en manos de grandes productores, quienes no dan acceso oportuno ni equitativo a los pequeños y medianos polleros, pero si son importadores.

Sánchez Roa indicó que esta situación se agravó tras la caída de los precios en el primer trimestre de 2025, lo que provocó la quiebra masiva de estos productores, quienes no han encontrado la ayuda de las autoridades para volver a la actividad productiva.

“La caída en la oferta tiene su causa principal en la exclusión de la mayoría de los pequeños y medianos productores, por lo que su ausencia impide producir para estabilizar la oferta y garantizar precios justos para los consumidores”, afirmó.

El exadministrador del Banco Agrícola sostuvo que el plan de rescate debe contemplar la capitalización de los productores quebrados, la introducción de insumos gratuitos, así como la importación de huevos fértiles subsidiados, destinados exclusivamente a las asociaciones de pequeños y medianos productores marginados del sistema.

El exadministrador del Banco Agrícola sostuvo que el plan de rescate debe contemplar la capitalización de los productores quebrados, que soportaron grandes pérdidas, importar y entregarle gratuitamente huevos fértiles a los pequeños y medianos, exclusivamente a través de sus asociaciones.

Sánchez Roa propuso reorientar el sistema de comercialización hacia los sectores de ingresos medios y bajos, en lugar de continuar dependiendo de las importaciones, las cuales -según denunció- han sido colocadas en manos de estos grandes productores que obstruyen a los pequeños granjeros.

“Al mantener obstruidos a los pequeños granjeros, se procede a realizar enormes negocios con las importaciones, mientras el daño inmenso también lo sufre el consumidor, es decir, toda la población”, subrayó.

Sánchez Roa precisó que la meta debe ser clara: lograr que el precio del pollo se sitúe entre RD$65 y RD$70 la libra, sin escasez en el mercado, pero las acciones del ministerio de Agricultura, según sus declaraciones, van en sentido contrario.

“La mayoría de los dominicanos sigue comprando pollo a precios de hasta RD$105 la libra, y en muchos lugares enfrenta una clara escasez”, señaló, al indicar que la quiebra de los productores ha reducido drásticamente la oferta nacional.

El dirigente político advirtió que la crisis se agrava porque el país solo produce alrededor del 25 % de la carne de cerdo que consume la población, lo que incrementa la presión sobre el pollo como principal fuente de proteína animal.

Sánchez Roa, en ese contexto, planteó que el país debe asegurar una producción mínima de 23 millones de pollos mensuales, elevarla a 25 millones en los meses de altas temperaturas y alcanzar 27 millones en diciembre, cuando aumenta el consumo.

Manifestó su preocupación por la orientación del Ministerio de Agricultura de cubrir los déficits productivos mediante importaciones, al considerar que esa política profundiza la quiebra de los productores nacionales, aumenta la dependencia externa y pone en riesgo la soberanía alimentaria.

“Sin recuperar la capacidad productiva de esos 303 pequeños y medianos productores, no habrá estabilidad de precios ni garantía de abastecimiento para el pueblo dominicano”, concluyó.

