Salud Pública, Educación y el INABIE lanzan Jornada Nacional de Desparasitación Escolar 2026 para beneficiar a más de 1.8 millones de estudiantes

Santo Domingo. –El Gobierno dominicano lanzó la Jornada Nacional de Desparasitación Escolar 2026, con la cual impactará a 1 millón 850 mil estudiantes del sistema educativo público en todo el país y apoya el proceso de enseñanza y aprendizaje en las aulas mediante la prevención de enfermedades parasitarias para que los alumnos aprovechen mejor los nutrientes que reciben a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La iniciativa es coordinada por los ministerios de Salud Pública y de Educación (MINERD), con el respaldo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) y el Centro de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis (CECOVEZ).

Este proceso se realiza siguiendo las directrices técnicas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que suplen los medicamentos, a través del CECOVEZ, garantizando estándares internacionales de calidad y seguridad en su aplicación.

Con el combate a parásitos intestinales, como Áscaris Lumbricoides (lombriz intestinal), tenía solium, entre otros, el Gobierno reafirma su compromiso con la protección de la niñez y la adolescencia, al promover condiciones de salud que favorecen su desarrollo integral y contribuyen a mejorar su rendimiento académico, como parte de las políticas públicas orientadas a fortalecer la salud y el bienestar de la población estudiantil.

Al pronunciar unas palabras en la actividad, El ministro de Salud, Víctor Atallah, indicó que esta iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno con la protección de la salud infantil y el desarrollo integral de la población estudiantil, mediante acciones preventivas que impactan directamente en su bienestar y rendimiento académico.

“Hoy iniciamos esta jornada con un objetivo claro: proteger a nuestros niños para que puedan aprender, jugar y crecer sanos. La desparasitación es una intervención costo-efectiva que mejora su nutrición, su energía y su capacidad de aprendizaje, contribuyendo al desarrollo de comunidades más saludables y productivas”, expresó el ministro.

De su lado, el director del INABIE, Adolfo Pérez, resaltó los avances de esa institución en la creación de las condiciones necesarias para garantizar el bienestar de los estudiantes del sistema público de educación.

“Desde el INABIE seguimos avanzando hacia un modelo de bienestar estudiantil más integral, donde la salud preventiva es clave para que nuestros estudiantes aprendan mejor y permanezcan en las aulas. Apostamos a acciones concretas que les permitan aprovechar al máximo su alimentación, fortalecer su desarrollo y crear condiciones reales para un mejor rendimiento académico”, destacó.

La viceministra de Servicios Técnicos Pedagógicos del MINERD, Ancell Scheker Mendoza, agradeció al Ministerio de Salud, la OPS y al INABIE por realizar un exitoso trabajo en conjunto con el MINERD para garantizar el derecho a la educación y a la salud de los estudiantes.

Mientras que la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el país, Alba Ropero, destacó los avances de República Dominicana en la prevención de enfermedades a los niños y felicitó a las instituciones actuantes por la realización de esa labor.

“República Dominicana ha hecho un enorme trabajo a favor de los niños a través de estas jornadas de desparasitación y otras acciones”, agregó.

Alcance y beneficios

Durante esta primera fase, estudiantes, de cinco años en adelante, de los niveles inicial, primario y secundario, así como el personal docente, administrativo y de apoyo de los centros educativos, recibirán una dosis única de medicamento antiparasitario. Previo a recibir la dosis del tratamiento, los padres de los estudiantes deben firmar un consentimiento.

Esta medida contribuye a la eliminación de parásitos intestinales, previene futuras infecciones y mejora la absorción de nutrientes. Asimismo, potencia el impacto del PAE y favorece la concentración, la asistencia y el desempeño académico en las aulas.

Combate a la parasitosis intestinal

La parasitosis intestinal puede provocar anemia, retraso en el crecimiento y otros problemas de salud, afectando el aprendizaje y aumentando el ausentismo escolar. Para prevenirla, se administra una dosis única de Albendazol de 400 miligramos o de Mebendazol de 500 miligramos en abril y octubre a estudiantes de más de 6,000 centros educativos del país.

Diversos estudios han demostrado que la desparasitación periódica reduce el ausentismo escolar y mejora el desarrollo cognitivo de los estudiantes.

Responsabilidades de las instituciones

Durante el desarrollo de la jornada participan más de 185 técnicos regionales y distritales del MINERD, y del INABIE, así como médico de Salud Pública, junto con más de 6,120 directores de centros educativos y maestros, quienes son los encargados de garantizar el éxito de esta iniciativa.

El INABIE es el responsable de coordinar y realizar los talleres de capacitación a los técnicos del MINERD y a todos los involucrados en este proceso.

El MINERD se encarga de la distribución de los medicamentos y otros insumos requeridos para la ejecución de la jornada en las escuelas.

Los maestros, en coordinación con los directores de los centros educativos, suministran el medicamento de manera oportuna a los estudiantes y otros beneficiarios, bajo la supervisión del Ministerio de Salud, a través de sus direcciones provinciales de salud (DPS).

Acto de lanzamiento

El acto de lanzamiento, celebrado en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), contó con la participación de autoridades del sector educativo y de salud, incluyendo representantes del INABIE, del Ministerio de Salud Pública, directores regionales y distritales, así como una representación estudiantil.

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