RUSBELT: Se perfila como la nueva sensación del merengue y lanza su primer sencillo y videoclip “Ya no vuelvas”

Santo Domingo, R.D. – Con tan solo 16 años y una voz que ha cautivado a miles a través de las redes sociales, Rusbelt, oriundo del barrio Las Cañitas en Santo Domingo, da su primer paso profesional en la música con el lanzamiento de su primer sencillo y videoclip musical titulado “Ya no vuelvas”.

El joven artista se volvió viral a finales de mayo gracias a su conmovedora y magistral interpretación de la canción “Cobarde Cobarde”, del legendario Rubby Pérez, fallecido en la tragedia del Jet Set. Desde entonces, su talento ha sido reconocido por millones, logrando más de 12 millones de reproducciones, 35 mil comentarios y 55 mil «me gusta», con un impresionante nivel de aprobación 98.5% en su redes sociales de Instagram y TikTok.

“Ya no vuelvas” es un merengue moderno, bailable y con un sonido fresco y comercial, ideal para posicionar a Rusbelt en el gusto del público dominicano e internacional. La canción es una adaptación y de compositores argentinos y, cuenta con los arreglos del maestro José Antonio Hernández, reconocido productor y ganador de múltiples Latin Grammy.

El videoclip fue realizado por CavuStudio, bajo la dirección del talentoso Steven Grullón, mientras que la producción general y ejecutiva estuvo a cargo de ENI LIVES MUSIC, empresa liderada por el empresario y manager del artista, Evelio Herrera.

Este lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa para el merengue, declarado patrimonio inmaterial de la humanidad, y encuentra en Rusbelt una propuesta fresca, auténtica que lo ha conectado con las nuevas generaciones y las viejas.