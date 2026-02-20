Rosa NG y Montuno invitados de Fiestas y Personalidades

Santo Domingo, febrero de 2026. El programa televisivo Fiestas y Personalidades, conducido por la comunicadora Yenny Polanco Lovera, presenta esta semana una entrega especial con dos invitados que conectan cultura y música en un mismo escenario.

La señora Rosa NG, invitada especial de esta edición conversará sobre su labor y aportes en República Dominicana, así como sobre los detalles de la celebración del Año Nuevo Chino 2026, que se llevará a cabo este domingo 22 de febrero en el Barrio Chino y tieneen un homenaje al “Caballo Mayor” Johnny Ventura, con la participación especial de Jandy Ventura.

Durante la entrevista, Rosa NG comparte información sobre el significado de esta importante festividad del calendario lunar, siendo el 2026 el “Año del caballo de Fuego”, sus tradiciones, simbolismos y la manera en que la comunidad china radicada en República Dominicana se prepara para conmemorar esta fecha tan especial. “Esta celebración resalta la riqueza cultural y el intercambio entre ambas naciones”.

Recibimos a Montuno

En este mismo programa, Yenny Polanco Lovera conversará con Montuno, cantante y compositor nacido en Nueva York, quien se encuentra en el país promocionando su más reciente sencillo “Brusca”.

El artista explicó que esta nueva propuesta musical transmite intensidad emocional, honestidad y pasión, resaltando la importancia de vivir el amor sin máscaras y con autenticidad. Destacó que el tema “Brusca” mantiene viva la esencia romántica y callejera de la salsa, fusionando sentimiento y fuerza interpretativa.

Montuno compartió detalles sobre el proceso creativo del tema, sus influencias musicales y los proyectos que está realizando, y con los cuales reafirma su compromiso con la evolución del género sin perder sus raíces.

Kosaky Suberví y María Mercedes estuvieron en la rueda de prensa de la obra de teatro, “Sin pedir permiso”, donde entrevistaron a su autora, productora y protagonista Tania Báez, donde compartirá las tablas con Carla Hernández, Rosmery Herrand, Pamela Sued, Tania Báez y Milagros Germán con la dirección de Waddys Jáquez. Las funciones pautadas para el jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de marzo y la quinta fecha serán presentadas en Escenario 360.

El periodista Salvador Batista se va de viaje a un destino interesante para visitar.

El programa Fiestas y Personalidades producido por Dayanna Minier ofrece una propuesta que integra cultura, tradiciones internacionales y lo mejor del talento musical contemporáneo. Este se transmite todos los sábados de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. por RTVD, canal 4, con retransmisión los domingos por Latinos TV NY, Bonches Latinos, BVTV Bávaro y por Miavisión, canal 97 de Claro TV. Para más información, visite la página web: www. fiestasypersonalidades.com