Rodríguez y Bigge Águila de la Semana, reconocimiento a Maya

SANTIAGO.- El toletero Aderlin Rodríguez y el relevista Hunter Bigge, fueron seleccionados por la crónica deportiva del Cibao, en el programa de premiaciones Águila de la Semana, que produce Comunicaciones Millenium en Hodelpa El Gran Almirante.

Rodríguez se llevó el galardón por segunda semana consecutiva, en las cuales se ha ponderado su gran aporte ofensivo a favor del equipo aguilucho.

En las votaciones, Rodríguez ponderado por el cronista deportivo Mario De Jesús, se impuso a Leody Taveras, quien fue sometido al panel de cronistas deportivos por José Luis Rodríguez.

En la semana Aderlin tuvo promedio de 357 de average, con 5 imparables en 14 turnos oficiales, remolcó 4 carreras y anotó tres veces.

Los batazos de Aderlin fueron, un cuadrangular y un doble, con un OBP de 400, un sluggin de 643 y un OPS de 1,043.

HUNTER BIGGE

El cerrador importado Hunter Bigge, ponderado por David Cepeda fue electo el mejor lanzador de la semana, disputando el premio con Richard Rodríguez y Jean Carlos Henríquez (El Endiablao), quienes fueron ponderados por Apolinar Peralta.

Bigge estuvo dominante en las entradas de cierre, con dos partidos, lanzó 2.2 de episodios, enfrentó 11 bateadores, permitió una carrera y 3 hits, con 3 ponches propinados, con récodr de 1-0 y uno salvado.

Tanto Aderlin Rodríguez, como Hunter Bigge y Jhordany Mézquita será premiados en la próxima entre del Águilas de la Semana.

EL GUERRERO

Previo a las elecciones la producción del programa hizo un reconocimiento a Yunesky Maya, por su participación con las Águilas, primero como lanzador y ahora parte del cuerpo técnico.

Los cronistas deportivos Rafael Balaya y Fellito Ortiz, hicieron una semblanza al alimón, sobre la actuación de Maya en el béisbol.

“Estamos ante un gran guerrero y por eso ese apodo le queda perfectamente a Yunesky”, coincidieron Baldayac y Ortiz.

Amable Guzmán de la empresa Ingcovida y Diosmayra Rodríguez, encargada de promoción de Farmacia GBC, entregaron la placa a Maya.

Pappy Pérez, Director del Grupo que lleca su nombre hizo entrega de un regalo a nombre de La Aurora y Miguel Martínez entregó un obsequio de los productos ElláTu.

Maya agradeció a la cronista deportivoa de Santiago la gran acogida que le ha dado, en lo que llamó su casa.

El Águilas de la Semana es patrocinado por, Motores Súper gato, La Aurora, Ferretería La Fuente, Cemento Panam, Ineedem, Óptica Angie, Ella-Tu, Ingcovisa, Farmacia GBC y las Águilas Cibaeñas.

El espacio es conducido por Tuto Tavárez y tiene como voz comercial a Héctor Cepín, con la producción de Chichi Pérez.

Pie de foto

Amable Guzmán y Diosmayra Rodríguez reconocen a Yunesky Maya.

Pappy Pérez entrega un regalo de La Aurora a Maya.

