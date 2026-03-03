Roberto Rojas patrocina en NJ exitoso evento a cientos de mujeres dominicanas en la 4.ª edición de “Líderes Creando Líderes”

NUEVA JERSEY.– El reconocido empresario dominicano en el área triestatal y presidente de la reputada Fundación Solución Nacional (SOLN), Roberto Rojas, al iniciarse el mes de la mujer, patrocinó el pasado fin de semana la cuarta edición de la asociación “Líderes Creando Líderes” (LCL) y “La Vie en Rose Brunch”, que integran a cientos de mujeres dominicanas. El evento fue catalogado como un éxito.

Rojas, seleccionado a unanimidad por LCL como padrino para 2026, expresó ante más de 300 asistentes: “Siempre digo que soy pro-mujer; creo firmemente en la mujer. Cuando se pone una mujer al frente ante cualquier iniciativa hay seguridad, garantía, progreso, estabilidad y transparencia; o sea, describir a la mujer es lo más grande que uno puede ser”.

Añadió que el norte de cada ser humano se lo pone uno mismo; lo describe uno mismo, el camino que usted quiere recorrer. “No deje que nadie le trace su camino y le haga su historia”, dijo.

“La propia historia la escribimos nosotros mismos, y por eso hay mujeres empoderadas. De aquí han salido y seguirán saliendo muchas empresarias, líderes, que contribuirán al desarrollo y crecimiento de nuestras comunidades, y a la equidad de nuestra sociedad, que es lo que falta”.

“Ser solidario no es un título; traten de practicarlo” todas las personas que puedan hacerlo”.

“Vamos a tratar de contribuir. Cuando nos vayamos no nos llevaremos nada. Lo material y el poder son transitorios. Lo que usted hace como humano, lo que usted contribuye, queda ahí plasmado, y ese legado es para las generaciones que vienen subiendo”.

“Dios me ha bendecido grandemente a mí, a nivel empresarial y como ser humano, cuando me reconocen, lo que trato de hacer cada día, al acostarme, es ser el mejor ser humano y colaborar”.

“Así es que lo material y el poder, cuando los tengan, por favor, traten de ser útiles para la sociedad de nuestras comunidades, para tener una comunidad con equidad”, puntualizó Rojas.

En el acto fueron reconocidas por el concejal Alex Méndez (de Paterson, Nueva Jersey) y por el propio empresario Rojas, la cónsul dominicana en Houston, Leidy Altagracia Rosario, por su liderazgo en la comunidad.

La presidenta del evento, Wendy Montás, reconoció a la doctora Fianny Cabrera por su capacidad de inspirar cambios positivos en su comunidad; ella es esposa del congresista Adriano Espaillat, presente en la actividad.

Asimismo, se reconoció a la CEO del hospital Lincoln en El Bronx, Cristina Contreras; la empresaria y líder comunitaria Elida Almonte; la oficial en Westchester, Emely Rufino; la abogada y viceministra de la Mujer en RD, Juana Damaris José Cáceres; y la ingeniera en software y líder en tecnología, Javiely Mateo.

Otras emprendedoras reconocidas fueron: Diana Núñez, Blanca Vargas (presentadora), Tania Santana, Marisol Rivas, Mayori Paredes, Slenny Espinal, e Iluminada Mota, entre otras.

Hubo un homenaje póstumo a Raymond Durán y al merenguero Rubby Pérez, con una magistral interpretación de Minerva Campos y su banda, que arrancó aplausos y lágrimas en honor a sus legados artísticos y comunitarios.

LCL es una organización que agrupa a féminas de varios estados en EE.UU., con un enfoque integral, que busca crear un espacio en el que las emprendedoras puedan prosperar, conectarse y desarrollarse dentro de un entorno de apoyo mutuo, resiliencia y colaboración.

La directiva está compuesta por Wendy Matos, presidenta; Fallon Ortega, vicepresidenta; Claribel Ramírez, Natividad Penzo, Johanny Martínez, manager ejecutiva, comunitaria y emocional. También. Ñicar Abel, de eventos; y como embajadoras a Kirsy Medina, Leiby Martínez, Lelly Silverio, y Cherry Isompavellis, entre otras.

El magno evento se celebró en el prestigioso «Macalusos» y sus exclusivos salones, ubicados en el 55 de la avenida Fourth, en Hawthorne, Nueva Jersey, desde las 12:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. Hubo un bufé variado, así como degustaciones de binos y gaseosas variada. La música corrió a cargo de un DJ.

