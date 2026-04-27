Roberto Monclus lanza nuevo segmento “La Batalla Electoral 2028”

El periodista y abogado Roberto Monclus anunció el lanzamiento de su nuevo segmento televisivo “La Batalla Electoral 2028”, que debutará este lunes 27 de abril a partir de las 3:00 de la tarde dentro de su programa vespertino, producido por él y transmitido por el canal VTV32, cuyo principal ejecutivo es Miguel Medina.

Como primer “combate” de esta innovadora propuesta, se producirá un enfrentamiento telefónico en vivo entre el tres veces presidente de la República, Leonel Fernández, y el polémico pastor Ezequiel Molina, líder del reconocido evento religioso “La Batalla de la Fe”.

El intercambio será parte central del contenido del programa, en una dinámica que busca confrontar ideas y generar participación ciudadana en tiempo real, en un contexto marcado por el interés anticipado en el proceso electoral del 2028.

La transmisión será difundida en vivo a través de 300 canales de diversas cableras del interior del país, ampliando su alcance a nivel nacional. Asimismo, los televidentes podrán integrarse al debate mediante llamadas telefónicas a las líneas 809-744-3232 para el público local y 809-478-9620 para los dominicanos en el exterior.

“El objetivo de ‘La Batalla Electoral 2028’ es ofrecer un contenido informativo, interactivo y entretenido que conecte tanto con la audiencia de la televisión tradicional como con el público de las plataformas digitales”, explicó Monclus, abogado, activista social y productor con más de 30 años de trayectoria en el ejercicio periodístico.

El pastor Ezequiel Molina, conocido por su liderazgo en una de las concentraciones religiosas más multitudinarias del país, ha mantenido una postura crítica frente a la figura de Leonel Fernández, quien en la actualidad es considerado una de las principales opciones políticas de cara a los comicios del 2028.

Monclus también destacó que todo el contenido del programa está disponible en su canal de YouTube, donde se publican íntegramente las emisiones, incluyendo los sondeos telefónicos electorales que se realizan diariamente.

Con esta nueva propuesta, Roberto Monclus apuesta por un formato innovador que promueve el debate directo y la participación ciudadana, posicionándose como un espacio clave en la conversación política nacional rumbo al 2028.

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