Roberto Monclus critica eliminación de artículos sobre candidaturas independientes en la Ley Electoral

Roberto Monclus, periodista, comentarista y productor de programas de televisión y radio, criticó la eliminación de artículos sobre candidaturas independientes en la Ley Electoral

El candidato a diputado independiente para las elecciones de 2028, Roberto Monclus, manifestó su profunda preocupación por la reciente decisión de los senadores de eliminar tres artículos de la Ley de Régimen Electoral que regulaban las candidaturas independientes.

Según Monclus, esta medida constituye un duro golpe al derecho de participación ciudadana en los procesos electorales.

“Los honorables senadores consideran su decisión como un salvoconducto a favor de la democracia, pero la realidad es todo lo contrario. Esta acción representa un retroceso en la participación política de los ciudadanos”, señaló Monclus.

El dirigente independiente recordó que las candidaturas independientes forman parte de la realidad política del país desde 1926 y enfatizó que el Congreso Nacional debería promover, y no limitar, la participación de ciudadanos que no se sienten representados por los partidos políticos tradicionales.

“El Estado tiene la obligación de apoyar e incentivar la participación de todos los ciudadanos, incluyendo aquellos que buscan alternativas fuera de las estructuras partidarias”, puntualizó.

Monclus hizo un llamado a la prudencia institucional: “Los senadores deben tener presente que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes y no apelables. Su efecto alcanza a todos los poderes públicos, y su respeto es fundamental para la consolidación de nuestra democracia”.

El candidato concluyó afirmando que, más que recortar derechos, las autoridades deben fortalecer los mecanismos que permitan una representación más amplia y diversa, asegurando que todos los ciudadanos tengan voz en la toma de decisiones que afectan al país.

Visited 1 times, 1 visit(s) today