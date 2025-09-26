Roban US$20 mil a envejeciente en el Alto Manhattan

NUEVA YORK.- Un desconocido entró a la mala a principio de esta semana en un edificio ubicado en la avenida Audubon con la calle 187, en el Alto Manhattan, luego de empujar a un envejeciente de 99 años, que se encontraba en la puerta de entrada, informó la policía.

Después de penetrar al inmueble, el individuo colocó un arma de fuego en la garganta al anciano y le ordenó que lo llevara a su oficina donde extrajo aproximadamente $20,000 dólares.

Luego, el delincuente huyó a pie en dirección desconocidas. El Servicio de Emergencia (EMS) transportó a la víctima al New York-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center, ubicado en Broadway con la calle 168, con dos dedos rotos y una laceración en la mano.

Se presume que la víctima es dominicano o judío, ya que, en el lugar del incidente, frente a la Universidad privada judía Yesiva, residen personas de ambas nacionalidades.

La uniformada despachó una foto del malhechor, visto por última vez con un pasamontaña negro, guantes negros, sudadera gris, pantalones deportivos negros y zapatillas blancas.

La policía solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente llamar a Crime Stoppers al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782.

El público también puede enviar sus pistas a través del sitio web de Crime Stoppers: https:// crimestoppers.nypdonline.org/ o en X @NYPDTips. Todas las llamadas son estrictamente confidenciales.