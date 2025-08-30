Río Jordán: Episodio de sanidad espiritual

Maguá Moquete Paredes

El Jordán es un río de 360 kilómetros de longitud total, que ocupa el sector

asiático del Gran Valle del Rift, una fractura tectónica (grieta que se forma cuando las

rocas no pueden deformarse por plegamiento y se rompen debido a las fuerzas internas),

del Próximo Oriente que separa la placa arábiga. Nace en la cordillera del Antilíbano

(sistema montañoso que se encuentra repartido principalmente entre los países de Siria y

Líbano) en las estribaciones septentrionales del monte Hermón, desde donde fluye

atravesando el sureste del Líbano hacia el sur, entrando en Israel y desembocando en la

costa norte del mar de Galilea.

En este trecho del Jordán se convierte en la frontera entre Jordania e Israel, y

después entre Jordania y la región Palestina de Cisjordania, aumentado notablemente su

salinidad hasta su desembocadura final en el mar Muerto. Su cauce tiene la peculiaridad

de seguir un trazado muy ajustado a la vertical norte-sur en casi todo su recorrido.

A pesar de sus modestas dimensiones, el Jordán es el río más caudaloso y largo

de Tierra Santa, junto con el Orontes. Fue del mismo modo, escenario de muchos

episodios bíblicos.

El Jordán nace de la confluencia de tres ríos: Harbaní, Dan y Banias; que se

juntan a 5 kilómetros al sur de la frontera septentrional de Israel. Todos ellos son de

fluir permanente y relativamente estables con escaso estiaje (nivel de caudal mínimo

que alcanza un río o laguna en algunas épocas del año). La riqueza del Jordán es triple:

por un lado, proviene de las precipitaciones fundamentalmente del invierno; por otro, de

las surgencias kársticas (estructuras geológicas como la caliza, el yeso o la sal, causada

por la acción erosiva del agua), de los montes del Antilíbano; y, por último, de la fusión

de las nieves del monte Hermón en primavera. El río ofrece así un máximo de absoluto

en la última estación, y un máximo secundario invernal, mientras que padece un fuerte

estiaje estival.

En esta praxis geográfica que describo. La característica principal del Jordán, sin

embargo, es su progresivo aumento de salinidad en su curso hacia el mar Muerto. De

hecho, penetra agua dulce en el mar Muerto que, con un 38 por ciento de salinidad, es

ocho veces más salino que los océanos. Esto sucede por el carácter endorreico (zona

geográfica donde el agua de lluvia o la escorrentía no tiene salida hacia el mar, sino que

permanece dentro de la cuenca, desembocando en un lago) de su cuenca hidrográfica.

La distancia, en línea recta, desde el monte Hermón hasta su desembocadura en

el mar Muerto es 215 kilómetros, pero tomando en cuenta sus múltiples quiebres, mide

unos 360 kilómetros. La anchura media del río es de 27 a 45 metros y su profundidad de

1,5 a 3,5 metros.

En este contexto se revela la pasión espiritual, y según el Evangelio de Marcos,

fue el río en que fue bautizado Jesucristo. San Marcos relata en sus Evangelios ese

hecho de la siguiente manera: “Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de

Galilea, y fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. E inmediatamente, al salir del

agua, vio que los Cielos se abrían, y que el Espíritu descendía sobre Él en apariencia de

paloma; y vino una voz de los Cielos, que decía: Tú eres mi Hijo amado; en Ti me he

complacido”.

El nombre Jordán se refiere típicamente a la fractura del Jordán o al río Jordán.

También, se lo ha relacionado con la palabra Yarden; se ha generalizado como un

término para “río”. En hebreo, como “el río de los Jueces” o “agua de los Jueces”. El río

Jordán es el más largo de Israel.

En este recorrido histórico, el Jordán, es el río menor profundidad del mundo, su

cauce es más bajo que el nivel del mar en gran parte de su recorrido, las crecidas de

primavera aumentan las dimensiones dependiendo de la cantidad de lluvia recibida

durante esos meses. Con ello, especifico, que el valle del Jordán abarca técnicamente

toda la región que rodea el río Jordán; no obstante, el valle de alude a Ghor: La

superficie amplia y plana del valle entre Galilea y el mar Muerto o el propio valle

principal Ghor, y el secundario, llamado Zor donde fluye el río Jordán.

Debo especificar, que el valle del Jordán es fértil, contiene una amplia flora y

fauna por las aguas del río; ya que el terreno recibe escasa agua de lluvia, es decir, 38

centímetros en el norte, 16 centímetros en el sur y solamente 5 centímetros en la llanura

al norte del mar Muerto.

El orgullo del Jordán. Gracias a la excepcional fertilidad y a la exuberancia del

valle de Zor, con frecuencia se lo llamaba el orgullo del Jordán. Allí se producía el

bosque espeso de toda montaña de Israel.

Aunque las condiciones del valle de Zor garantizaban una densa cantidad vegetal

y animal, no era adecuada para el establecimiento humano. Las disminuciones de las

aguas y crecidas del río por las lluvias estacionales generaban frecuentes inundaciones,

aparte de que la fauna de la región atraía predadores, retenía el calor del verano y creaba

una atmósfera sofocante para los residentes.

En esta geografía lexical del río Jordán felicito al doctor, ministro y director

ejecutivo, Lorenzo Mota King, Servicio Social de Iglesias Dominicanas, Inc. (SSID),

quien realizó una transmisión en vivo desde la ribera de ese histórico lecho.

Explicaciones bíblicas de alto valor espiritual a lo largo de la frontera entre Jordania,

Cisjordania Palestina, Israel y el suroeste de Siria.

En el torrente de la historiografía, se reconoce al río Jordán como el límite

oriental de Israel. Cuando Josué condujo a las tribus hacia la Tierra Prometida, el cruce

del Jordán marcó el fin del peregrinaje por el desierto. Aunque algunas tribus

permanecieron al oeste del río, lo que generaba cierta preocupación, la mitad de las

tribus de Gad y Rubén, así como tres ciudades levíticas de refugio -Golán, Ramot de

Galaad y Beser-, permanecieron al este del Jordán. Esta adoración se hace presente en

las arterias terráqueas de que Dios es la clave existencial de la salvación y la

espiritualidad.

Periodista, Politólogo, Analista Internacional.