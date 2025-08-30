Río Jordán: Episodio de sanidad espiritual
Maguá Moquete Paredes
El Jordán es un río de 360 kilómetros de longitud total, que ocupa el sector
asiático del Gran Valle del Rift, una fractura tectónica (grieta que se forma cuando las
rocas no pueden deformarse por plegamiento y se rompen debido a las fuerzas internas),
del Próximo Oriente que separa la placa arábiga. Nace en la cordillera del Antilíbano
(sistema montañoso que se encuentra repartido principalmente entre los países de Siria y
Líbano) en las estribaciones septentrionales del monte Hermón, desde donde fluye
atravesando el sureste del Líbano hacia el sur, entrando en Israel y desembocando en la
costa norte del mar de Galilea.
En este trecho del Jordán se convierte en la frontera entre Jordania e Israel, y
después entre Jordania y la región Palestina de Cisjordania, aumentado notablemente su
salinidad hasta su desembocadura final en el mar Muerto. Su cauce tiene la peculiaridad
de seguir un trazado muy ajustado a la vertical norte-sur en casi todo su recorrido.
A pesar de sus modestas dimensiones, el Jordán es el río más caudaloso y largo
de Tierra Santa, junto con el Orontes. Fue del mismo modo, escenario de muchos
episodios bíblicos.
El Jordán nace de la confluencia de tres ríos: Harbaní, Dan y Banias; que se
juntan a 5 kilómetros al sur de la frontera septentrional de Israel. Todos ellos son de
fluir permanente y relativamente estables con escaso estiaje (nivel de caudal mínimo
que alcanza un río o laguna en algunas épocas del año). La riqueza del Jordán es triple:
por un lado, proviene de las precipitaciones fundamentalmente del invierno; por otro, de
las surgencias kársticas (estructuras geológicas como la caliza, el yeso o la sal, causada
por la acción erosiva del agua), de los montes del Antilíbano; y, por último, de la fusión
de las nieves del monte Hermón en primavera. El río ofrece así un máximo de absoluto
en la última estación, y un máximo secundario invernal, mientras que padece un fuerte
estiaje estival.
En esta praxis geográfica que describo. La característica principal del Jordán, sin
embargo, es su progresivo aumento de salinidad en su curso hacia el mar Muerto. De
hecho, penetra agua dulce en el mar Muerto que, con un 38 por ciento de salinidad, es
ocho veces más salino que los océanos. Esto sucede por el carácter endorreico (zona
geográfica donde el agua de lluvia o la escorrentía no tiene salida hacia el mar, sino que
permanece dentro de la cuenca, desembocando en un lago) de su cuenca hidrográfica.
La distancia, en línea recta, desde el monte Hermón hasta su desembocadura en
el mar Muerto es 215 kilómetros, pero tomando en cuenta sus múltiples quiebres, mide
unos 360 kilómetros. La anchura media del río es de 27 a 45 metros y su profundidad de
1,5 a 3,5 metros.
En este contexto se revela la pasión espiritual, y según el Evangelio de Marcos,
fue el río en que fue bautizado Jesucristo. San Marcos relata en sus Evangelios ese
hecho de la siguiente manera: “Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de
Galilea, y fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. E inmediatamente, al salir del
agua, vio que los Cielos se abrían, y que el Espíritu descendía sobre Él en apariencia de
paloma; y vino una voz de los Cielos, que decía: Tú eres mi Hijo amado; en Ti me he
complacido”.
El nombre Jordán se refiere típicamente a la fractura del Jordán o al río Jordán.
También, se lo ha relacionado con la palabra Yarden; se ha generalizado como un
término para “río”. En hebreo, como “el río de los Jueces” o “agua de los Jueces”. El río
Jordán es el más largo de Israel.
En este recorrido histórico, el Jordán, es el río menor profundidad del mundo, su
cauce es más bajo que el nivel del mar en gran parte de su recorrido, las crecidas de
primavera aumentan las dimensiones dependiendo de la cantidad de lluvia recibida
durante esos meses. Con ello, especifico, que el valle del Jordán abarca técnicamente
toda la región que rodea el río Jordán; no obstante, el valle de alude a Ghor: La
superficie amplia y plana del valle entre Galilea y el mar Muerto o el propio valle
principal Ghor, y el secundario, llamado Zor donde fluye el río Jordán.
Debo especificar, que el valle del Jordán es fértil, contiene una amplia flora y
fauna por las aguas del río; ya que el terreno recibe escasa agua de lluvia, es decir, 38
centímetros en el norte, 16 centímetros en el sur y solamente 5 centímetros en la llanura
al norte del mar Muerto.
El orgullo del Jordán. Gracias a la excepcional fertilidad y a la exuberancia del
valle de Zor, con frecuencia se lo llamaba el orgullo del Jordán. Allí se producía el
bosque espeso de toda montaña de Israel.
Aunque las condiciones del valle de Zor garantizaban una densa cantidad vegetal
y animal, no era adecuada para el establecimiento humano. Las disminuciones de las
aguas y crecidas del río por las lluvias estacionales generaban frecuentes inundaciones,
aparte de que la fauna de la región atraía predadores, retenía el calor del verano y creaba
una atmósfera sofocante para los residentes.
En esta geografía lexical del río Jordán felicito al doctor, ministro y director
ejecutivo, Lorenzo Mota King, Servicio Social de Iglesias Dominicanas, Inc. (SSID),
quien realizó una transmisión en vivo desde la ribera de ese histórico lecho.
Explicaciones bíblicas de alto valor espiritual a lo largo de la frontera entre Jordania,
Cisjordania Palestina, Israel y el suroeste de Siria.
En el torrente de la historiografía, se reconoce al río Jordán como el límite
oriental de Israel. Cuando Josué condujo a las tribus hacia la Tierra Prometida, el cruce
del Jordán marcó el fin del peregrinaje por el desierto. Aunque algunas tribus
permanecieron al oeste del río, lo que generaba cierta preocupación, la mitad de las
tribus de Gad y Rubén, así como tres ciudades levíticas de refugio -Golán, Ramot de
Galaad y Beser-, permanecieron al este del Jordán. Esta adoración se hace presente en
las arterias terráqueas de que Dios es la clave existencial de la salvación y la
espiritualidad.
