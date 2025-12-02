Revista Global Finance otorga dos nuevos premios a Banreservas

La revista especializada en finanzas Global Finance reconoció al Banco de Reservas con los galardones correspondientes a Banco más Seguro de la República Dominicana y Mejor Banco de Tesorería y Cash Management del país, después de cumplir un riguroso proceso que incluyó múltiples criterios de evaluación.

El premio como Banco más Seguro del país se concede por undécima ocasión, mientras que es la quinta vez que se le adjudica el galardón en Tesorería y Cash Management, ambos de manera ininterrumpida y cumpliendo siempre con los estándares nacionales e internacionales.

Al referirse a los galardones, el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, expresó que estos reconocimientos reflejan la constancia, el compromiso y el esfuerzo de la institución por garantizar el buen manejo operacional y la robustez de sus procesos internos.

Algunos de los criterios considerados por la revista para el renglón Banco más Seguro fueron las calificaciones crediticias internacionales a largo plazo, en moneda extranjera, otorgadas por Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s; los activos totales, la posición en el mercado; la solidez financiera, estabilidad y riesgo; la práctica de buen Gobierno Corporativo; innovación, adaptabilidad y servicio al cliente.

En el renglón Mejores Proveedores de Servicios de Tesorería y Cash Management, la revista internacional tomó en cuenta el conocimiento de las condiciones locales y las necesidades de los clientes corporativos, así como la calidad de los productos y servicios ofrecidos.

Además, la publicación utilizó un proceso de evaluación a varios niveles que involucró la participación de bancos y proveedores, analistas del sector, ejecutivos de empresas, expertos en tecnología y estudios independientes.

Estos premios se suman a los concedidos por diversas instituciones durante 2025, tales como Banco del Año para la República Dominicana y Banco del Año para Pymes del país, concedidos por Latin Finance; Oro en la categoría Inclusión Financiera de los Premios Innovadores de las Américas, y Mejor Banco Transaccional, por Euromoney.

El Banco de Reservas continúa con su firme propósito de contribuir al bienestar social y económico del país, además de eficientizar todos sus procesos transaccionales.







