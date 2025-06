¿Retirarse para descansar o para seguir trabajando?

Esteban Delgado

@estebandelgadoq

En un mundo ideal, se asume que una vida plena es haber logrado un nivel social adecuado

durante la juventud, al obtener un buen empleo, un plan de ahorro, casa propia, vehículo

propio, la posibilidad de educar a sus hijos, hacerlos profesionales y que se hayan convertido en

entes productivos e independientes.

A eso se suma la bendición de haber llegado a la edad de 65 o 70 años en relativa buena salud y

con un buen “colchón” económico, es decir, un ahorro lo suficientemente adecuado como para

generar buen nivel de rentabilidad, lo cual resultaría en una especie de pensión.

No todos logran esa posibilidad, pero hay muchos que sí, ya sea con su compañero o compañera

de vida o en estado de viudez, si su pareja se fue antes de tiempo. Hay quienes lo han logrado

trabajando en el país o quienes llegaron a ese nivel durante décadas de residencia en el exterior.

El punto es que, una vez agotados al menos 40 o 45 años de trabajo ininterrumpido, es posible

que usted haya acumulado al menos tres décadas de cotización en un sistema de seguridad

social que le garantiza una pensión insuficiente, pero que, pensando en eso, también aprovechó

para ahorrar y crear una especie de fondo particular para su retiro. Si ese es su caso, entonces

usted está listo para su retiro sin grandes tormentos.

Pero, en ese proceso, surgen ideas que pudieran aparentar buenas; sin embargo, se tornan

perjudiciales si su interés es realmente retirarse y descansar en sus últimos años de vida, aunque

no necesariamente desocupado, pero sin trabajar y haciendo algo que le agrade.

Un ejemplo es el de don Mario. Un señor que a la edad de 28 años se fue para Nueva York. Allá

se fajó a trabajar y levantó su familia de tres hijos que se hicieron profesionales con nuevos

empleos y total independencia económica, es decir, no dependen de él. Junto con su esposa

lograron una vida acomodada.

Luego de 42 años de arduo trabajo, con una pensión y un ahorro que ronda los RD$20 millones,

don Mario decidió venir a su país donde tiene buena casa, un vehículo y la tranquilidad de que

está libre de deudas. Tanto él como su compañera de vida, están en relativo buen estado de

salud, pues son requieren de las atenciones propias de personas de su edad: él 70 años y ella 65.

La pensión con la que cuenta es de unos US$600 mensuales, es decir, aproximadamente

RD$35,000. Una cantidad insuficiente para mantenerse aquí en buen nivel de vida. Pero si

ahorro de RD$20 millones le podría generar buen nivel de rentabilidad.

Su indecisión está en qué tipo de inversión hacer para que le genere la rentabilidad que desea

para estar tranquilo con su esposa y vivir de manera holgada durante lo que le resta de vida.

Alguien lo propuso montar un negocio de ventas de artículos, como un colmado o algo así. Sin

embargo, se trata de una inversión arriesgada, que, además, le implicaría seguir trabajando

todos los días sin descanso. Todo lo contrato a su objetivo que es el retiro por edad luego de 42

años de trabajo.

Otra opción es la de bienes raíces, comprar un par de apartamentos y ponerlos en alquiler. Eso

tiene la ventaja de que los inmuebles mantienen su valor en el tiempo, pero la desventaja de

que al menos un 15% de lo que cobre de alquiler se le irá cada año en labores de reparación de

esos inmuebles. Eso sin contar situaciones con inquilinos y otros imprevistos. Ahí tendría un

ingreso extra adicional, pero no tendría mucho descanso.

Una tercera opción es la de invertir esos recursos en activos financieros, es decir, certificado

bancario o mercado de valores. Con una renta de 8% anual, para ser conservador, un certificado

de RD$20 millones le pudiera generar RD$120,000 mensual, limpios, luego de impuestos.

Puede que, para evitar parte del impacto de la devaluación de su dinero, decida recapitalizar

RD$20,000 de ese monto y quedarse con RD$100,000 limpios, a los que agrega los RD$35,000

de la pensión para un ingreso neto mensual de RD$135,000.

Esa cantidad no es mucha, pero sí suficiente para una pareja adjunta, sin deudas ni compromisos

adicionales, que decida retirarse en tranquilidad. Son solo opciones para considerar.