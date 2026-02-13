Residentes en NY revisar EBT si son elegibles recibir 120 dólares; dominicanos podrían beneficiarse

NUEVA YORK.- Las familias neoyorkinas, entre ellas miles de dominicanas, entre otras etnias, con hijos pequeños deberán revisar si son elegibles para recibir 120 dólares (equivalente a RD$7,560) de Summer EBT.

Summer EBT (también llamado SUN Bucks) es un nuevo programa federal con el objetivo de reducir el hambre infantil durante los meses de verano, cuando los estudiantes pierden el acceso a comidas gratuitas o a precio reducido.

La mayoría de las familias elegibles reciben los fondos automáticamente en una tarjeta EBT (Electronic Benefits Transfer) que funciona como una tarjeta de débito. Puedes usarla para comprar alimentos en tiendas que la acepten.

Las autoridades informaron este jueves que han entregado casi $200 millones de dólares en asistencia alimentaria para más de 1.5 millones de niños, entre ellos dominicanos, de bajos ingresos como parte de este programa.

Sin embargo, estimó que aún quedan más de medio millón de menores cuyos padres pueden acceder a este beneficio.

Por este motivo se invita a las familias que aún no se inscriben a presentar su solicitud antes de la fecha límite del 3 de septiembre.

Cabe recordar que el apoyo se entrega de forma automática a los menores que están bajo el programa SNAP o programas de asistencia temporal o tienen acceso a comidas gratuitas a través de Medicaid.

También aquellos que reciben comida gratis o con descuento a través del programa nacional de almuerzos escolares en su escuela.

El resto de las familias tendrán que aplicar para recibir el apoyo siempre y cuando tengan ingresos menores a los 3,152 dólares mensuales en una familia de tres personas o 4,810 en una familia de cuatro. Para solicitar en cada estado = https://www.summerebt.org/es- us.

Para revisar la tabla de ingresos máximos ver = https://es.otda.ny.gov/ programs/summer-ebt/

Recuerde que para poder llenar la aplicación deberás crear una cuenta en el sitio NY Gov = https://my.ny.gov/LoginV4/ accountType.html

También se te pedirán datos como los nombres completos de los estudiantes que recibirán el beneficio, la escuela a la que acuden, una identificación.

Además de datos como dirección, teléfono y comprobantes de ingresos.

