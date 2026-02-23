República Dominicana y el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior acuerdan negociar establecimiento de la entidad en el país

Santo Domingo de Guzmán. – República Dominicana y el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (BLADEX), suscribieron una Declaración Conjunta de intención mediante la cual ambas partes expresan su interés en iniciar la negociación de un Acuerdo Sede para el establecimiento en el país de una oficina de la entidad financiera regional.

En representación del canciller Roberto Álvarez, la declaración fue firmada por el viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Hugo Francisco Rivera Fernández; y el presidente ejecutivo del BLADEX, Jorge Salas.

Como resultado de estas negociaciones y el consecuente fortalecimiento de las relaciones del país con dicha entidad financiera, se espera fortalecer los lazos de cooperación existentes, promoviendo iniciativas orientadas a impulsar las inversiones y el financiamiento al comercio exterior, así como explorar mecanismos que favorezcan la integración económica regional y el desarrollo sostenible.

En la Declaración Conjunta, las partes resaltaron los vínculos de amistad y cooperación que unen a República Dominicana con el BLADEX desde su fundación en 1979 por 23 países de América Latina y el Caribe. República Dominicana participa como accionista fundador a través del Banco de Reservas, reafirmando así su compromiso histórico con la misión de la institución de impulsar el comercio exterior y el desarrollo regional.

Asimismo, se reconoció la importancia de la relación histórica entre BLADEX y el país, que es reflejada en operaciones financieras y de comercio que han contribuido al fortalecimiento del sector exportador nacional y a la consolidación de la presencia dominicana en los mercados internacionales.

El Gobierno dominicano reiteró su compromiso en fortalecer los vínculos institucionales con BLADEX, convencido de que la eventual formalización del Acuerdo Sede contribuirá significativamente a consolidar la presencia de la entidad en el país y a fomentar nuevas oportunidades de apoyo al desarrollo económico nacional y regional.

Visited 3 times, 3 visit(s) today