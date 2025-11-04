República Dominicana celebra por primera vez sesión internacional

Santo Domingo, RD. Es la primera vez que la Dirección General de Aduanas (DGA) es escogida como escenario para celebrar la XXXIV Sesión del Comité Iberoamericano de Nomenclatura (CIN), un evento técnico de gran relevancia que reúne a representantes de las administraciones aduaneras, organismos regionales y países miembros del Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas (COMALEP).

El encuentro se realiza en la sede de la DGA del 3 al 7 de noviembre y marca un momento significativo para la administración aduanera del país y su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación aduanera.

La apertura del evento estuvo a cargo de Gabino José Polanco, asesor técnico de la Dirección General de Aduanas, quién dio la bienvenida a las delegaciones internacionales y resaltó la importancia de celebrar, por primera vez, esta sesión en territorio dominicano.

Subrayó que este acontecimiento reafirma el compromiso de la DGA con la región y la continuidad de los instrumentos técnicos que facilitan el comercio internacional y fortalecen la cooperación aduanera.

El representante de la DGA destacó el valor histórico del Acuerdo de Lima de 1994, que originó la versión única en español del Sistema Armonizado, herramienta fundamental para la correcta clasificación de mercancías en el comercio internacional. Además, resaltó el rol del COMALEP en la actualización de las Notas Explicativas, el Índice de Criterios y las enmiendas que surgen del Comité del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

El director de la Dirección General de Aduanas (DGA), Yayo Sanz Lovatón, destacó la relevancia de que República Dominicana sea sede por primera vez de este evento internacional, calificándolo como un hito significativo para el país.

Señaló que la realización de la sesión representa un reconocimiento a la importancia que tiene para la nación la homologación de los procesos aduaneros, favoreciendo la integración y el intercambio técnico con otras administraciones.

Durante la plenaria, Lovatón expresó el deseo de que la experiencia compartida en el encuentro resulte ampliamente provechosa, permitiendo a los participantes aprender de las vivencias y conocimientos de los diferentes países y organizaciones presentes. “Esta apertura al aprendizaje y al intercambio de buenas prácticas refuerza el compromiso de la DGA con el fortalecimiento de la cooperación y la mejora continua en el ámbito aduanero”, dijo Lovatón.

Pamela Miranda Cárdenas, directora de Organismos Internacionales de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y representante de la Secretaría Permanente del COMALEP, agradeció la hospitalidad de República Dominicana y resalto el esfuerzo conjunto de los países miembros para mantener la nomenclatura aduanera actualizada.

Miranda señaló que la presencia de las delegaciones representa un esfuerzo extraordinario y que lo más valioso de estas reuniones es el diálogo presencial para avanzar en los trabajos. En esta edición, además de los documentos habituales, se inician los trabajos de la Octava Enmienda del Sistema Armonizado, proceso que genera entusiasmo en la Secretaría Permanente.

La XXXIV Sesión del CIN congrega delegaciones de: Argentina, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Portugal y Uruguay, así como representantes de los organismos regionales SIECA (Secretaría de Integración Económica Centroamericana) y CAN (Comunidad Andina), consolidando un espacio de intercambio técnico y cooperación regional en materia aduanera.







