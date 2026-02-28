República Dominicana cae ante Estados Unidos y se despide del sueño mundialista

SANTO DOMINGO, Rep. Dom. – Una dominante actuación desde el montículo de Marco Díaz, combinada con bateo oportuno y defensa impecable, condujo a los Estados Unidos a una contundente victoria 7-0 sobre la República Dominicana, en partido que terminó por nocaut y definió el último boleto disponible al Mundial de Softbol 2028.

El triunfo permitió al conjunto norteamericano finalizar en la quinta posición del XIII Campeonato Panamericano, evento organizado por la WBSC-América, y asegurar así su clasificación a la cita mundialista.

Desde el primer episodio la novena de USA tomó el control del encuentro. Tres carreras en la parte bajan del primero marcaron el ritmo del juego frente a los envíos del abridor dominicano Jonni Suriel. Una anotación adicional en el tercer inning amplió la ventaja y consolidó el dominio estadounidense.

La estocada final llegó en el cuarto episodio, cuando los norteamericanos fabricaron tres vueltas más ante el relevista Luiyi Rosario Mena, sellando el nocaut y dejando sin reacción al conjunto quisqueyano.

Díaz fue el gran protagonista desde la lomita. El lanzador trabajó cinco sólidas entradas en las que permitió apenas cuatro imparables y otorgó dos bases por bolas, manteniendo en todo momento el control del juego y neutralizando la ofensiva dominicana.

La derrota recayó sobre Jonni Suriel, quien lanzó 2.2 episodios, permitió cuatro hits y cuatro carreras limpias, concedió una base por bolas y ponchó a tres contrarios.

A la ofensiva, Erick Ocho encabezó el ataque estadounidense con jornada destacada que incluyó cuadrangular y doble, una carrera anotada y tres remolcadas. También sobresalieron Blaine Milheim, con doble y sencillo, una anotada y dos impulsadas; Tyler Johnson, con imparable y una empujada; y Tyler Damon, quien conectó sencillo y anotó una carrera.

Por la República Dominicana, los más destacados con el madero fueron Yoel De Mota, con doble, además de imparables de Luis Hiciano, Albert Díaz y Pablo Modesto Figuereo.

Cabe destacar que tanto Estados Unidos como República Dominicana ya habían asegurado su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027, pero el choque definía el pase final al Mundial, lo que elevó la intensidad del compromiso.

Con este resultado, Estados Unidos logra su objetivo mundialista, mientras que el conjunto dominicano deberá replantear su estrategia de cara a futuras competiciones internacionales

