Reportan tiroteo de la PN en Rio Bajabonico en La Isabela por imponer precio anguila

En este momento, en la noche de hoy viernes, en el rio Bajabonico, en La Isabela de Puerto Plata, acaba de ocurrir un tiroteo, producido alegadamente por una empresa que tiene la licencia de explotación de la pesca de Anguilla, la cual quiere obligar a los pescadores a venderle obligatoriamente el kilogramo de anguila a RD$ 80 mil pesos. negándose a pagar el precio de RD$ 120 ,mil pesos por kilogramo, establecido entre la Federación Nacional de Trabajadores de la Pesca –FENATRAPESMA- y el Consejo Dominicano para el desarrollo de la Pesca y la Acuicultura – CODOPESCA- .

Esta empresa acompañada de una patrulla de la Policía Nacional a su servicio, han iniciado un tiroteo en el rio para amedrentar a los pescadores y obligarlos tener que vender la anguila al precio que la empresa quiere imponer.

Hacemos un llamado al Ministerio de Interior y Policía, y al Gral Then, Director de la Policía Nacional para que inicien una investigación, e impartan instrucciones para que la policía nacional local, no se ponga al servicio de intereses particulares, violentando su deber, y las leyes de la República Dominicana.

Igualmente exigimos al Director del CODOPESCA, Carlos Then, tomar las medidas necesarias contra los propietarios de licencias que quieren imponer la ley de la selva en el negocio de la anguilla, manejándose como si fueran un sistema mafioso, no respetando el libre comercio.

Los pescadores tienen el derecho de vender como quieran su pesca, eso es libre comercio. El comprador si quiere no compra, pero no puede obligarlo a vender al precio que quiera imponer. Vivimos en un sistema capitalista de libre comercio, donde cada uno que posea algo valioso, lo vende al precio que quiera, y el derecho del que quiere comprar, es no comprar, pero no obligar al vendedor a vender al precio que la otra parte le quiera imponer. Y eso se aplica también en el sector pesquero, como en toda la economía. Explicó el Departamento de prensa de la Federación Nacional de Trabajadores de la Pesca. –FENATRAPESMA-. (Noticia servida por Milton Olivo).