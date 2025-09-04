Renuncian del PRM y vuelven al PLD

SANTO DOMINGO, RD.-El ex presidente de la República, Danilo Medina, en su calidad de presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) juramentó este jueves en la organización política tres dirigentes del PRM del municipio Las Guaranas, Provincia Duarte, reafirmando su compromiso con el desarrollo municipal y el bienestar de su comunidad.

Los juramentados por el presidente peledeísta son Samuel Recio, quien fuera alcalde por tres períodos por el Municipio de Las Guaranas, Nazario Jiménez Genao, Municipalista y Antonio Jiménez Mejía, también municipalista y líder Comunitario.

Oficialmente pasan a formar parte del partido morado de la estrella amarilla, asumiendo el compromiso de trabajar de forma intensa por el triunfo peledeísta en las próximas elecciones.

Una representación de la dirección del PLD en la provincia Duarte condujo a los renunciantes del PRM a las oficinas de la Presidencia del PLD en donde se realizó la juramentación y su asiento en el padrón de miembros del PLD en la provincia.

Antes de pasar al PRM Samuel Recio, Antonio Jiménez Mejía y Nazario Jiménez Genao, militaron en el Partido de la Liberación Dominicana, por lo que su regresó al PLD se recibe con alegría y entusiasmo, como el buen hijo que a su casa vuelve. “Este acto simboliza su regreso al PLD y su disposición para fortalecer al PLD”, explicaron

La dirección peledeísta en la provincia Duarte a informar de este importante paso combinó la renuncia de ellos del PRM con la vuelta a su casa de origen, el PLD.

El PLD es un partido fuerte que crece cada día con la suma de nuevos hombres y mujeres que pasan a formar parte nuestra organización, implementando ahora su nueva línea organizativa, vinculada a los recintos y colegios electorales” explicó Miledys Núñez a nombre de la dirección provincial del PLD.

Comentó que, con la reincorporación al PLD, de estos dirigentes se promueve el progreso y desarrollo sostenible del municipio de Las Guaranas, reafirmando su vocación de servicio y compromiso con la población local.