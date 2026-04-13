Refuerzan acciones antidrogas en la Región Enriquillo con amplia participación interinstitucional

Barahona, República Dominicana. – El Consejo Nacional de Drogas (CND), en coordinación con la Gobernación Provincial de la citada demarcación y la Mesa de Seguridad Interinstitucional Regional, desarrolló una jornada cívica orientada al reforzamiento de la estrategia preventiva en la región.

Con la participación de 245 autoridades civiles, militares, judiciales, educativas, comunitarias y religiosas, la actividad, realizada en el salón de actos de la Gobernación Provincial, se desarrolló con el objetivo de coordinar acciones preventivas y presentar los lineamientos de la construcción del “Plan Estado-Sociedad de Prevención y Convivencia 2026–2036”, mediante la participación institucional y jornadas cívicas provinciales y municipales.

En su intervención, la gobernadora provincial, Oneyda Catalina Féliz, destacó que “tenemos grandes retos que superar y no solo atacarlo como lo estamos haciendo, sino prevenir en forma fuerte y robusta a partir de las casas”, enfatizando que “para llegar a decir que hemos cambiado a la República Dominicana en términos de uso y consumo de drogas, es necesario reinventarnos, por que este delito y las adiciones se reinventan todos los días”.

El senador de la provincia, Moisés Ayala Pérez señaló que “no vamos a seguir avanzando en el turismo si no bloqueamos la llegada de drogas y prevenimos el consumo para construir sobre un suelo firme, y no apoyados en acciones ilícitas sostenidas en la arena”, también indicó que es necesario lograr que nuestros jóvenes dejen de “mirar al horizonte del mar buscando lo que no se le ha perdido”.

De su parte, el alcalde municipal, Mictor Emilio Fernández de la Cruz, saludó y destacó la importancia y pertinencia de este encuentro de coordinación, reclamó además, “más vigilancia nocturna y acciones responsables como este encuentro”.

En la reunión también estuvieron presentes la diputada Sara Féliz; así como representantes de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, Politur y la DIGESETT, entre otras entidades.

En representación del presidente de Consejo Nacional de Drogas, Alejandro de Jesús Abreu, habló el ingeniero Julio de Peña, encargado de Relaciones Interinstitucionales, también la psicóloga Lohadis Ureña, directora de Estrategias en Prevención de Drogas y Promoción de la Salud, quien presentó las acciones para lograr “el reforzamiento de las estrategias preventivas de manera focalizada en las comunidades más vulnerables”.

Mientras que, Bernardo Adan, asesor del CND, expuso los principales componentes del “Plan Estado-Sociedad de Prevención y Convivencia 2026–2036”, como una respuesta sostenida y articulada frente al complejo fenómeno de las drogas y sus consecuencias.

La jornada fue moderada por Carlos Manuel Pérez, encargado del CND en la Regional Enriquillo, y acompañado por Ángela Ureña, encargada del Departamento de Prevención en el ámbito laboral; Bolívar González, encargado del Departamento de Prevención en el ámbito del deporte; y José Rojas, en representación del ámbito comunitario, todos integrantes del equipo técnico del Consejo.

El encuentro contó con decenas de representantes institucionales y sociales que concluyeron que la región Enriquillo, por sus características geográficas fronteriza, costera y de alta conectividad interprovincial, presenta condiciones que la hacen vulnerable al tránsito internacional de drogas y el microtráfico, por lo que es necesario complementar las acciones que actualmente se realizan para la reducción de la oferta de drogas, con nuevas estrategias preventivas que impacten en las comunidades y contribuyan a la protección de niños, niñas y adolescentes y jóvenes, en la escuela y las familias.

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