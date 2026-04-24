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Refriega en Manhattan con armas blancas deja un muerto y un herido

Ramón Mercedes24 de abril de 2026
4 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- Una refriega con armas blancas, a las afueras del centro de acogida Urban Pathways, en la Novena Avenida, entre las calles 51 y 52 en Manhattan, dejó una persona muerta por varias puñaladas y otra herida, que tuvo que ser internada en el hospital.

Según informó la policía, los agentes que respondieron a una llamada al 911, a las 4:47 de la mañana, encontraron a dos hombres con múltiples puñaladas en el torso, en las afueras del centro.

En el lugar pernoctan personas hispanas de varias nacionalidades, entre ellas dominicanas, mexicanas, puertorriqueñas, ecuatorianas y hondureñas, entre otras. Las autoridades no han identificado a las víctimas ni sus nacionalidades.

La policía ha informado que no se han producido detenciones y que la investigación continúa.

Cualquier persona que tenga información sobre este incidente puede llamar a la línea directa de Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782.

El público también puede enviar información a través del sitio web de Crime Stoppers en https://crimestoppers.nypdonline.org, en la sección X @NYPDTips. Todas las llamadas son estrictamente confidenciales.

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Ramón Mercedes24 de abril de 2026
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