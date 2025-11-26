- Publicidad -
Refidomsa presenta los avances de sus primeros 100 días de gestión bajo una visión moderna, cercana y confiable

26 de noviembre de 2025
Santo Domingo. – Refidomsa presentó los resultados de sus primeros 100 días de gestión bajo el liderazgo de su presidente, Samuel Pereyra, un período en el que la empresa registró avances estratégicos, comerciales y sociales que fortalecieron su operación y su rol dentro del sector energético nacional.

La institución destacó la obtención de la autorización para reexportar productos refinados, un logro que amplía sus oportunidades de crecimiento y proyecta a la República Dominicana, marcando un primer paso hacia la internacionalización de la refinería y el posicionamiento del país como hub energético del Caribe. Asimismo, Refidomsa incorporó el servicio de bunkering para embarcaciones, fortaleciendo la participación del país en el comercio marítimo y energético del Caribe.

Al presentar los resultados, el presidente de Refidomsa, Samuel Pereyra, expresó: “En estos primeros 100 días hemos orientado la gestión a la planificación, la eficiencia y la apertura de nuevas oportunidades para Refidomsa, escuchando de cerca a nuestros colaboradores y equipos, con el objetivo de fortalecer la seguridad energética de la República Dominicana.”

Como parte de las acciones orientadas a la seguridad y estabilidad operativa, la empresa definió los lineamientos para ampliar la capacidad de almacenamiento de combustibles, y optimizó las relaciones con los sindicatos de transportistas, con el objetivo de para asegurar la continuidad del servicio y una distribución eficiente a nivel nacional. Estas acciones refuerzan el compromiso de la empresa con una operación estable y orientada al servicio del país.

En el ámbito social, Refidomsa, a través de su fundación, desarrolló operativos de asistencia a familias afectadas por fenómenos naturales en Azua, el Distrito Nacional y Haina. Además, impulsó iniciativas comunitarias y de salud, como la alianza con Nature Power que permitirá llevar agua potable y energía limpia a más de 20,000 familias en Los Negros, Azua. También se formalizó un acuerdo con la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil para apoyar tratamientos médicos en diferentes provincias y se realizaron jornadas de sensibilización como la Semana Rosa, el programa “Chequéate” y el apoyo a la carrera “Corazones a un Ritmo”.

La Refinería también avanzó en una fase de modernización institucional que incluye mejoras tecnológicas, ajustes en los procesos y el fortalecimiento de canales de atención al cliente, acciones que contribuyen a una gestión más ágil y alineada con las necesidades del sector.

Estos primeros 100 días marcan el inicio de una etapa de orden, planificación y enfoque estratégico para Refidomsa, reflejando una gestión comprometida con resultados medibles y con el fortalecimiento sostenible de la empresa en beneficio de la República Dominicana.



