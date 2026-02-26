Refidomsa celebra su 53 aniversario y reporta utilidades por RD$3,208 millones en 2025

Santo Domingo. – La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) conmemoró este martes 24 de febrero su 53 aniversario con una solemne eucaristía en la Catedral Primada de América, donde su presidente, Samuel Pereyra, informó que la empresa obtuvo utilidades netas por RD$3,208 millones en 2025, lo que representa un crecimiento interanual de 31% respecto al año anterior.

La actividad fue encabezada por Pereyra, acompañado de su esposa, Noelia García de Pereyra; la vicepresidenta del Consejo de directores, Miriam Germán Brito; los miembros del Consejo y colaboradores de la institución.

El acto contó además con la presencia de destacadas autoridades del Estado, entre ellas representantes del poder legislativo; ministros del gobierno, alcaldes; expresidentes de Refidomsa; mandos militares y otras personalidades.

Durante su intervención, Pereyra destacó que desde el inicio formal de operaciones el 24 de febrero de 1973, Refidomsa ha fortalecido su capacidad de almacenaje, modernizado sus facilidades de importación y despacho, y elevado sus estándares de seguridad y protección ambiental, consolidándose como una entidad técnica madura y con capacidades operativas de primer nivel.

Resultados financieros 2025

El presidente del consejo informó que la empresa obtuvo utilidades netas por RD$3,208 millones, equivalentes a RD$765.8 millones adicionales respecto a 2024, cuando registró ganancias por RD$2,442.9 millones.

Asimismo, la Ganancia antes de Impuesto sobre la Renta (ISR) ascendió a RD$4,023.5 millones, con un crecimiento interanual de 25%, aun en un contexto de menores volúmenes de producción y ventas.

El Margen de Refinación pasó de RD$1,627.4 millones en 2024 a RD$3,162.3 millones en 2025, lo que representa un incremento interanual de 94%, mientras que el Margen Terminal alcanzó RD$6,721.5 millones, superior en 7% al año anterior.

Desde una perspectiva internacional, Refidomsa cerró 2025 con una Ganancia Neta de US$51.5 millones, 29% por encima de los US$39.9 millones obtenidos en 2024.

Seguridad y sostenibilidad

En materia de gestión de riesgos y seguridad, la empresa celebra su aniversario con 313 días sin incidentes reportables y 862 días sin incidentes con tiempo perdido, reflejo de una cultura preventiva sólida y altos estándares técnicos.

En el ámbito ambiental, Refidomsa mantiene la certificación ISO 14001 desde el año 2000, reafirmando su compromiso con la gestión ambiental y el desarrollo sostenible.

Transformación institucional

Pereyra señaló que desde agosto de 2025 la gestión actual ha impulsado un proceso estructurado de diagnóstico y transformación enfocado en la rentabilidad, la transformación digital, la innovación y la eficiencia operativa.

Entre las acciones implementadas se incluyen la revisión de la estructura organizacional, la actualización de procesos y políticas, y la incorporación de herramientas tecnológicas como plataformas de productividad, firma digital y el despliegue de un sistema CRM.

Durante la ceremonia también se rindió homenaje a la memoria del ingeniero Ramón Alburquerque, ex presidente de la empresa, recientemente fallecido.

Asimismo, se destacó la labor de la Fundación Refidomsa en comunidades como Bajos de Haina, Nigua, Nizao, Don Gregorio y Los Negros en Azua, así como la reciente donación de una obra de Minerva Mirabal a la Fundación Museo Hermanas Mirabal en Salcedo. Se informó además que el Carnaval de Haina 2026 ha sido dedicado a Refidomsa en reconocimiento a su labor comunitaria.

