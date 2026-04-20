Red de Derechos Humanos solicita a Cancillería aclarar manejo de fondos y servicios de apostillamiento en consulados

Santo Domingo. – La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Filial República Dominicana (RNOC-DDHH) informó que ha depositado una solicitud formal de información pública ante el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), en virtud de la Ley No. 200-04, con el objetivo de esclarecer la base legal, el alcance y el manejo de los servicios ofrecidos por los consulados dominicanos en el exterior.

La solicitud pone especial atención en la gestión de documentos vinculados al apostillamiento de documentos emitidos en los Estados Unidos, práctica que ha sido objeto de cuestionamientos en la opinión pública.

Punto central: gestión de apostillas y fondos

La RNOC-DDHH requirió a Cancillería información específica sobre:

* La base legal que autoriza a los consulados a gestionar o intermediar en procesos de apostillamiento de documentos estadounidenses

* Los procedimientos establecidos para dicha gestión

* Los mecanismos de cobro asociados a estos servicios

* El registro, control y destino de los fondos generados

Interrogante clave

La organización plantea una pregunta fundamental:

¿Dónde se encuentran registrados y hacia dónde han sido dirigidos los fondos recaudados por la gestión de apostillas de documentos emitidos en Estados Unidos?

Esta interrogante cobra mayor relevancia en el contexto de las recientes medidas anunciadas por el Gobierno para centralizar los ingresos consulares en cuentas del Estado.

Transparencia y trazabilidad

La RNOC-DDHH subrayó que la transparencia no solo implica la implementación de nuevas medidas, sino también la necesidad de garantizar la trazabilidad de los ingresos previamente generados, especialmente en servicios cuya base normativa debe ser claramente definida.

Llamado institucional

La entidad reiteró que el objetivo de la solicitud es fortalecer la transparencia institucional, asegurar el cumplimiento del marco legal y garantizar que los ciudadanos tengan acceso a información clara sobre los servicios consulares y el manejo de los recursos públicos. Red de Derechos Humanos solicita a la JCE aclarar rol de consulados en transcripción de actas

Santo Domingo. – La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Filial República Dominicana (RNOC-DDHH) informó que ha depositado una solicitud formal de información pública ante la Junta Central Electoral (JCE), al amparo de la Ley No. 200-04, con el objetivo de que se aclare si los consulados dominicanos en el exterior cuentan con autorización para promover, gestionar o intermediar en procesos de transcripción de actas del estado civil.

La entidad indicó que la solicitud busca establecer con precisión si existe una base legal que respalde dichas actuaciones, así como conocer si la JCE tiene conocimiento de que oficinas consulares estén canalizando documentos de ciudadanos para estos fines.

Aspectos solicitados

Entre los puntos planteados a la JCE se encuentran:

* Si existe autorización formal para que consulados promuevan o gestionen transcripciones

* Copia de resoluciones, convenios o instrucciones administrativas relacionadas

* Si dichas actuaciones están siendo supervisadas por la institución

* Qué medidas se adoptarán en caso de no existir autorización

Garantía de funciones institucionales

La RNOC-DDHH señaló que la transcripción de actas del estado civil es una función propia de la JCE, por lo que cualquier intervención de terceros debe estar debidamente autorizada y regulada.

Asimismo, subrayó la importancia de que los ciudadanos reciban orientación clara y sean dirigidos a los canales oficiales correspondientes.

Transparencia y control

La organización explicó que la solicitud no busca obstaculizar servicios, sino garantizar que las funciones públicas se ejerzan dentro del marco legal, fortaleciendo la transparencia institucional y la confianza ciudadana.

Visited 5 times, 5 visit(s) today