Reconocida estilista dominicana asesinada por hijo que la golpeó y la lanzó por un terraplén al río Hudson en el Alto Manhattan

NUEVA YORK._ La reconocida estilista de belleza dominicana, Vianel García de 44 años de edad fue asesinada ayer en la tarde por su hijo, Miguel Duval de 22, quien primero la golpeó brutalmente en el parque Riverside Park y luego la tiró por el terraplén del río Hudson, donde fue declarada muerta.

El motivo de Duval para matar a su progenitora no está claro pero allegados a la familia dijeron a medios locales que el verdugo de su propia madre, tenía problemas de drogas y posiblemente de salud mental.

Varios testigos que estaban en el área del parque, escena del asesinato, relataron haber visto a Duval cuando golpeaba a su mamá y luego cuando la empujó por el terraplén para rematarla.

Ella era propietaria del salón de belleza “Vianel Beauty Salon” en la calle 112 en el Este de Harlem y residía en la zona de la avenida Riverside y calle 165 en el Alto Manhattan donde el hijo la asesinó.

Duval, fue arrestado en la escena y acusado en la Corte Criminal de Manhattan por asesinato en segundo grado ante la objeción de los familiares de la víctima que exigen al fiscal del distrito de Manhattan cambiar el nivel de la acusación a primer grado con lo que se aseguraría una sentencia de cadena perpetua.

La policía dijo que oficiales respondieron el domingo a una llamada al 911 sobre un asalto cerca de la calle 165 Oeste y avenida Riverside Drive a las 4:15 de la tarde.

“Ella era una persona muy especial”, dijo Teresa Ledesma, quien conocía a la víctima. “No tengo palabras para expresar, ella era un amor con la comunidad”, añadió Ledesma quien trabajó en el salón de Vianel durante muchos años.

La estilista fue transportada al hospital Harlem donde fue declara muerta.

tenía un historial de violencia y fue enviado para recibir tratamiento pocos meses antes del brutal asesinato, dijeron fuentes a The Post.

Duval golpeó brutalmente a la esteticista Vianel García, de 44 años, con un palo y una piedra después de que ella aterrizara en el fondo de un terraplén en Riverside Park, según fuentes policiales.

«Miguel tenía problemas. Ella estaba tratando de ayudarlo, como lo haría cualquier madre que estuviera tratando de ayudar a su hijo. Yo no soy médico ni nada, pero él parecía tener problemas de salud mental. La gente dice esquizofrenia, pero realmente no puedo decirlo», le dijo al tabloide The NY Post una vecina del salón de belleza de García.

«Creció aquí y era un buen chico. Pero alrededor de los 18 años, se volvió diferente. Se puso raro. Tal vez estaba tomando medicamentos.

Según la vecina, García envió a su hijo perturbado a la República Dominicana para algún tipo de tratamiento. Algo salió mal y fue enviado de regreso a Nueva York, donde las fuentes dijeron que continuó causando problemas, dijo el amigo.

El mes pasado, fue arrestado por patear a otra persona en la cabeza, según las fuentes.

Al parecer, Duval vivía en un refugio para hombres en Washington Heights en el momento del asesinato.