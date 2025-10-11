Reconocen Edmundo Aja con el Premio Nacional de Turismo 2025

Santo Domingo, República Dominicana – El señor Edmundo Aja, fundador y presidente del Consejo de Directores de Hodelpa Hotels, fue distinguido por su vasta y transformadora trayectoria en el sector turístico dominicano durante la cuarta edición del Premio Nacional de Turismo, celebrada el pasado 7 de octubre.

El reconocimiento se otorgó conjuntamente con el empresario Frank Rainieri, en un acto que congregó a destacadas figuras del turismo, líderes del sector empresarial y medios de comunicación.

Durante la ceremonia, se enfatizó el liderazgo visionario de Edmundo Aja, cubano de nacimiento y dominicano por elección, quien llegó al país en el año 1986 y desde entonces ha sido pionero del desarrollo inmobiliaro de Santiago y creador de la cadena Hodelpa Hotels en el 1991. Desde entonces, ha guiado su crecimiento con innovación, sostenibilidad y compromiso social. Bajo su dirección, la cadena ha consolidado una sólida presencia nacional, posicionándose como referente de calidad y hospitalidad dominicana.

“Este reconocimiento lo recibo como un homenaje a la pasión y dedicación de todo el equipo de Hodelpa. Nuestro propósito siempre ha sido proyectar a la República Dominicana como un destino de excelencia, aportando al progreso económico, social y medioambiental”, expresó Aja al momento de recibir el galardón.

El Premio Nacional de Turismo es organizado por Todo Turismo Travely y reconoce anualmente a los proyectos, empresas y personalidades que han tenido un impacto significativo en la promoción, el desarrollo y la sostenibilidad del turismo en la República Dominicana.

Con este reconocimiento, Hodelpa Hotels celebra la trayectoria de su fundador y presidente del Consejo de Directores, cuyo liderazgo visionario ha sido clave en la consolidación de la cadena como referente de excelencia, sostenibilidad y hospitalidad dominicana.