Recientes acontecimientos policiales y judiciales en El Bronx; residen más de 500 mil dominicanos

NUEVA YORK.- En los últimos días, en El Bronx, con 1,472,654 habitantes, según el último censo, convirtiendo al condado en una alta concentración de población latina, han ocurrido múltiples hechos policiales y judiciales en sectores donde residen cientos de familias dominicanas, viéndose involucrados principalmente hispanos y afroamericanos, entre otras etnias.

Ambas razas (hispana 54,8 % y afroamericana 28,5 %), entre otras, constituyen la mayoría en el distrito. Actualmente, en El Bronx residen más de 500 mil dominicanos.

Entre los hechos violentos figuran: un hombre de 35 años, baleado en la intersección de la avenida Morris con la calle 174 E; fue internado y el pistolero huyó.

Dos adolescentes fueron apuñalados frente al 1575 de Grand Concourse, entre la avenida Mt. Eden y la calle Hawkstone; fueron internados; dos personas de interés fueron detenidas.

Las autoridades encontraron varios kilos de drogas (marihuana y hongos de psilocibina) dentro de una iglesia privada ubicada en la calle 238 W, con la avenida Greystone, en el área de Riverdale; fue detenido Christopher McCray, de 41 años.

Una camioneta SUV se estrelló contra la tienda departamental Cee & Cee, en Soundview, en El Bronx; su conductora, de 65 años, intentaba estacionar el auto cuando, accidentalmente, aceleró y se estrelló, resultando ella y un empleado con heridas. El caso se investiga.

Cuatro hombres asaltaron a otro dentro de un negocio de preparación de impuestos, ubicado en la avenida Webster, en el sector de Fordham, y lo despojaron de sus pertenencias; lo golpearon con la cacha de una pistola y varias trompadas; los asaltantes causaron daños por un valor de seis mil dólares en el local.

Cuatro desconocidos robaron violentamente, a punta de cuchillo, a varios repartidores de comida en Kingsbridge; los hechos ocurrieron en la avenida Ogden, en El Bronx.

Un adolescente fue apuñalado en la cara durante una disputa en una parada de autobús cerca de Williamsbridge Road y la avenida Raymond’s; la víctima fue internada y el agresor apresado.

Malik Field y otro hombre intentaron robar a Wesley James, de 66 años, en el área de Throggs Neck; fue atacado y recibió un golpe tan fuerte en la cara que cayó, golpeando la cabeza contra el cemento, y murió luego. La policía arrestó a Field y lo acusó de asesinato y robo.

Un joven de 16 años recibió un disparo mientras corría por la avenida Evergreen; fue internado y el pistolero huyó. Un hombre fue asaltado y herido con un cuchillo en la estación del tren de las avenidas Prospect y Westchester; le sustrajeron 300 dólares, fue internado y los agresores huyeron.

La policía neoyorquina informa que el hispano Gustavo de Jesús Torres, de 33 años, es buscado en relación con seis robos, entre el 13 y el 17 de este mes, a bancos en El Bronx, Queens y Brooklyn.

Otros casos de violencia se han presentado en El Bronx en los últimos días, según los reportes del NYPD.

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