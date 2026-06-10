Recaudaciones históricas de la TSS totalizan más de RD$2.07 billones

Santo Domingo. – La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) recaudó RD$103,414 millones en los primeros cinco meses de 2026, un 11.2% más que en igual período de 2025, según datos oficiales de la entidad. El resultado eleva el acumulado histórico desde la creación del sistema a RD$2,071,622,236,571.02, una cifra que la institución atribuye al crecimiento sostenido del empleo formal, al aumento de los salarios de los trabajadores, así como al trabajo eficiente de la Dirección de Fiscalización Externa de la TSS.

Marzo fue el mes de mayor actividad en lo que va del año, con un recaudo de RD$22,167 millones, el más alto registrado en un solo mes desde el inicio de las recaudaciones de la TSS en julio de 2003. El promedio mensual de 2025 fue de RD$19,370 millones.

“Alcanzar más de 2 billones de pesos recaudados constituye un hito para el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Esta cifra no solo evidencia el crecimiento de la economía formal y la confianza en el sistema, sino también el impacto tangible de estos recursos en la vida de millones de trabajadores. Hace 24 años, nuestro primer recaudo fue de poco más de 265 millones de pesos; hoy, esos aportes se han convertido en cobertura de salud, protección frente a riesgos laborales y pensiones para la fuerza laboral dominicana”, precisó Henry Sahdalá, tesorero de la Seguridad Social.

A dónde va cada peso

Del total histórico recaudado, el 48.49%, unos RD$1.004 billones, fue destinado al Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, que financia las pensiones. El Seguro Familiar de Salud recibió el 46.68%, equivalente a poco más de RD$967,000 millones, y el Seguro de Riesgos Laborales concentró el 4.83% restante, cerca de RD$100,000 millones para cubrir accidentes y enfermedades de origen laboral. Los tres seguros están establecidos en la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

La TSS hace un llamado a los empleadores que aún operan en la informalidad a regularizar la situación de sus trabajadores. La formalización no solo protege al trabajador, con acceso a salud, pensión y cobertura ante accidentes, sino que fortalece la productividad empresarial, facilita el acceso al crédito y contribuye a la sostenibilidad del aparato productivo nacional.

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