Realizan asamblea constitutiva del Sector Externo Octavio Ramírez García (TAVITÍN) con Leonel rumbo al poder

SANTO DOMINGO. — El Sector Externo “Leonel Rumbo al Poder”, coordinado por el doctor Octavio Ramírez García ( TAVITIN ), realizó el pasado sábado 6 de junio de 2026 su Asamblea Constitutiva Nacional en el Comando de Campaña Sede Principal de Santo Domingo.

La actividad contó con la participación de importantes delegaciones provenientes de distintas provincias y demarcaciones del país, entre ellas Moca, Higüey, La Vega, Baní y el Distrito Nacional, consolidando un espacio de integración política y social orientado a fortalecer la participación ciudadana y sumar nuevos votantes independientes.

Durante la asamblea fueron presentadas nuevas iniciativas organizativas enfocadas en integrar profesionales, líderes comunitarios, jóvenes y ciudadanos independientes no inscritos en el padrón de la Fuerza del Pueblo, como parte del proceso de expansión territorial y fortalecimiento estructural del proyecto político.

El doctor Octavio Ramírez García destacó la importancia de continuar desarrollando mecanismos de participación abiertos, inclusivos y orientados al fortalecimiento democrático y al crecimiento institucional del movimiento.

La actividad se desarrolló en un ambiente de organización, entusiasmo y compromiso nacional, reafirmando el objetivo de seguir ampliando la base social y territorial del Sector Externo “Leonel Rumbo al Poder”.

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